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本港上月消費物價指數按年升2% 電力及燃氣等升6.6%幅度最高

社會
更新時間：16:48 2026-06-23 HKT
發佈時間：16:48 2026-06-23 HKT

政府統計處今日（23日）公布2026年5月份的消費物價指數。根據綜合消費物價指數，2026年5月份整體消費物價與一年前同月比較上升2.0%，較2026年4月份的相應升幅（1.7%）高。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在2026年5月份的按年升幅（即基本通脹率）為1.9%。2026年5月份的按年升幅擴大，主要是由於進出香港交通費和套裝旅遊費用的升幅加快，以及醫療衞生服務費用上升所致。

早前油價急升  將在未來數月繼續影響燃料相關項目

政府發言人表示，5月基本綜合消費物價指數按年上升1.9%，較上月的1.6%加快。燃料相關項目的價格繼續加快上升，其他主要組成項目的價格壓力仍然大致受控。

展望將來，儘管近期中東地緣政治緊張局勢有所緩和，帶動國際油價回落，但早前油價急升的影響將在未來數月繼續傳導至消費物價內與燃料相關的項目。與此同時，由於其他方面的價格壓力大致穩定，這應有助保持整體通脹維持溫和。政府會繼續密切監察相關發展。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在2026年5月份錄得按年升幅的類別為電力、燃氣及水（上升6.6%）、交通（上升5.1%）、雜項服務（上升5.1%）、雜項物品（上升2.9%）、煙酒（上升2.5%）、住屋（上升1.1%）、衣履（上升1.0%）、外出用膳及外賣（上升0.8%），以及基本食品（上升0.4%）。

另一方面，綜合消費物價指數在2026年5月份錄得按年跌幅的類別為耐用物品（下跌1.2%）。

截至2026年5月止的12個月，綜合消費物價指數較一年前同期平均上升1.4%，甲類、乙類及丙類消費物價指數的相應升幅分別為1.6%、1.4%及1.3%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為1.3%、1.2%、1.2%及1.2%。

 

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