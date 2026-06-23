骨灰甕被盜案｜涉串謀他人以先人骨灰甕勒索家屬巨款  五旬漢被控兩罪還柙9.3再訊

去年5月驚爆疑有賊人盜竊骨灰甕，五旬漢涉嫌接收骨灰甕贓物，及後串謀他人勒索先人的家屬交出巨款，以換回先人的骨灰。五旬漢早前被控串謀勒索及交替的企圖處理贓物罪，案件今（23日）早在區域法院再訊，辯方表示已收到相關文件，申請將案件押後至9月3日再訊，待進一步與控方商討，獲法官嚴舜儀批准，期間被告繼續還柙。法庭就本案頒布禁言令，禁止公開事主身分及背景，免受二次傷害。

54歲被告曹国军，須由普通話傳譯協助，被控於2025年5月10日至25日期間，在香港及其他地方，與其他人一同串謀，為使他們自己或另一人獲益，或意圖使另一人遭受損失，而以恫嚇方式，不當地要求死者的家人交出款項，以取回載有死者骨灰的骨灰甕。

曹国军另被控交替控罪為企圖處理贓物罪，指他於2025年5月25日在香港，知道或相信某些貨品是贓物，即載有死者骨灰的骨灰甕，而企圖不誠實地收受贓物。

案件編號：DCCC1791/2025

法庭記者：黃巧兒

