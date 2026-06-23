膝撞並拖行中度智障男院友 四旬宿舍導師認罪判120小時社服令

48歲智障人士宿舍導師疑因中度智障男院友觸碰另一院友的褲頭索繩，便膝撞男院友背部5次及把他拉到地上拖行。涉案導師早前承認1項普通襲擊罪，今於東區裁判法院判刑。主任裁判官張志偉指案件有其嚴重性，但考慮到被告坦白認罪，終判處120小時社會服務令。

被告襲擊院友行為屬違反誠信

被告何冠霆，承認於2025年4月13日在香港仔一間智障人士宿舍襲擊X；他另涉4月14日襲擊X，相關控罪則獲撤。辯方今進一步求情時，指報告建議判處社服令，被告認罪及有真實悔意，希望法庭念及此處，判處較短時數的社服令。

張官判刑時，指上一次聆訊中已指出案件為何具嚴重性，但考慮到被告坦白認罪，本案也是單一事件，遂採納報告建議，判處120小時社服令。

被告在本月初認罪，當時張官表示本案嚴重之處在於被告負責看管、監督和照顧院友，而他襲擊事主的行為屬違反誠信，即使事主的行為問題屢勸不改，被告的行為與體罰無異，也無法令院友明白其行為不當。

被告被捕後稱「一時衝動大力咗」

案情指，被告案發時是涉案院舍的導師，他負責指導及協助院友更生。去年4月14日下午，院舍主管及社工發現事主X的左手掌有瘀痕，於是翻查閉路電視。他們發現在4月13日早上，X在某房間內用手觸碰另一名院友的褲頭索繩，被告見狀捉着X的左手，用右膝撞擊X的背部5次，其後再捉着X的右手，把X拉到地上拖行一段距離。

主管及社工後來報警。被告被捕後，在警誡下稱「一時衝動大力咗少少，我唔係有心傷佢」。X被送往醫院診治，同日出院。

案件編號：ESCC606/2026

法庭記者：王仁昌