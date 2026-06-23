油價急升｜澳門經科局消委會會見石油業界　跟進補貼情況及敦促調整油品價格

為應對全球油品價格波動，紓緩居民生活壓力及中小微企的營運成本，澳門特區政府於5月10日及25日分階段推出臨時性的「柴油價格補貼計劃」及「石油氣及汽油價格補貼計劃」早前推出臨時性的「柴油、汽油及石油氣價格補貼計劃」，為期兩個月，以組合拳的方式及時短期紓困、穩定民生所需。澳門經濟及科技發展局與消費者委員會日前（22日）會見石油業界，跟進「價格補貼計劃」的執行情況。

價格補貼計劃推出後，澳門經科局持續派員巡查澳門本土燃料銷售場所，就油品的供銷、儲存記錄及票據等進行檢查，計劃實施至今整體運作順暢。澳門經科局和消委會並與澳門石油業供應商進行會議，重申業界在計劃實施期間，必須確保交易計費系統運作正常，嚴格按照要求在零售價上先扣減原有的全部客戶優惠，再扣除政府補貼。

此外，因應近期國際地緣政治局勢漸趨平穩，澳門經科局在會上再次敦促業界盡快按照國際油價走勢，調整澳門燃油產品的零售價，回應工商界訴求及社會期望。澳門特區政府將繼續密切關注油品價格變動情況，持續收集油品的國際價、進口價、本澳以及鄰近地區零售價，並進行分析監察。同時，繼續與業界保持溝通，協調業界穩定本澳燃油價格及供應。