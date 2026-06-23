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粵式酒樓銳減一成六 議員促專項資助業界創新：再不革新大家會後悔

社會
更新時間：09:48 2026-06-23 HKT
發佈時間：09:48 2026-06-23 HKT

近日立法會一份研究顯示，去年本港食肆數量較2018年下跌約1%，中式餐館成重災區，當中粵式酒樓菜館同期數量減少16%；至於日式餐館、茶飲店等則逆市擴張。自由黨飲食界立法會議員梁進今早（23日）在一個電台節目中表示，疫後社會飲食文化改變，更多人選擇叫外賣又或以簡單便捷的方式用餐，影響食肆經營，建議政府針對飲食業推出專項資助以助業界創新，坦言若粵式不革新，最終大家都會後悔。

梁進表示，粵式酒樓是香港文化的一部分，要繼續保留其價值，有需要思考如何令他們有創新或轉變，而香港一直沒有飲食專項計劃，舉例科技券、數碼轉營等計劃都是為了一籃子的企業，很多時業界申請後都不知自己要做甚麼。他以南韓為例，當地一直會思考，如何將自己的文化輸出，打造全球美食，又指上海亦推動鼓勵性的措施，要求餐廳做好衞生、餐廳專用聚集街，認為香港在這方面政策落後。

京滬餐廳數量增 黃家和：外省客來港有影響

餐飲聯業協會會長黃家和在同一節目表示，粵式酒樓跌幅一成六，主因是近年少了很多年青人光顧，且多了很多不同競爭，同時2018年旅客有6000萬人，2025年不足5000萬人，少了兩成人來港，都有一定影響。

報告亦顯示，香港的京滬餐廳不跌反增，黃家和認為這是與越來越多外省客來港相關，指他們在香港都會找湖南、四川等北方食物為主，同時近年多了年輕人及市民北上消費，都將內地飲食文化習慣帶回香港，覺得有新鮮感，反而粵式酒樓營運模式較為傳統，因此業界必須思考新菜式或營運方式以吸引年輕人，要在此再下功夫。

他又指，不少特色小店通過社交媒體宣傳，吸引內地遊客或市民打卡，但至今仍未看到有酒樓通過社交媒體做大力宣傳，相信這方面要從整體營運角度去看，加大力度推動市場宣傳推廣。

他更舉例內地有中華老字號項目，由政府推廣特別的餐飲企業，讓他們的文化及產業去承傳，認為特區政府都需要在這方面著墨，協助香港有名的老字號品牌改變經營，以及投放更多資源去扶助或協助非遺與食相關的產品，令到普通市民、遊客可以去選購。

記者：郭詠欣

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