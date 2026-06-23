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天氣酷熱｜今日多區氣溫近35°C 天文台料明日市區最高達34°C

社會
更新時間：15:54 2026-06-23 HKT
發佈時間：07:04 2026-06-23 HKT

高空反氣旋正為廣東地區帶來大致良好及酷熱的天氣。天文台今日（23日）指出，本港多區最高氣溫近35°C，預料明日（24日）天氣仍然酷熱，市區最高達34°C。而高溫觸發的驟雨及雷暴正影響廣東西部沿岸，周四（25日）部分時間有陽光，日間天氣酷熱，稍後局部地區有驟雨及雷暴。

天文台預料今午及晚上天氣部分時間有陽光，局部地區有驟雨。下午酷熱，氣溫介乎29°C至33°C，今晚大致多雲，吹和緩西南風。

受高空反氣旋影響，未來一兩日廣東仍然酷熱，明日（24日）天氣大致天晴，但局部地區有驟雨，日間酷熱，氣溫介乎29°C至34°C；周四（25日）部分時間有陽光，日間天氣酷熱，氣溫介乎29°C至33°C，稍後局部地區有驟雨及雷暴。

隨著反氣旋減弱及受高空擾動影響，本周後期華南有驟雨及雷暴，周五（26日）天氣大致多雲，有幾陣驟雨及局部地區有雷暴，日間短暫時間有陽光，氣溫介乎28°C至32°C；周六（27日）大致多雲，間中有驟雨及雷暴，氣溫介乎27°C至31°C。又預料高空反氣旋會在下周初再度覆蓋廣東，該區驟雨減少，天色好轉，下周一（29日）起，部分時間有陽光。

天文台預料，一道廣闊低壓槽會在下周中後期影響南海中北部。此外，熱帶氣旋米克拉會在未來兩三日大致移向琉球群島一帶，而熱帶氣旋海高斯會移向日本以南海域。在正午12時，超強颱風米克拉集結在沖繩島之西南偏南約840公里，預料向西北偏北移動，時速約10公里，大致移向琉球群島一帶。

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