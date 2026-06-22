兩男食海螺後麻痺性貝類毒素中毒 疑因曾進食海螺內臟 據悉購自鵝頸橋東興海鮮

衞生署衞生防護中心今日（22日）正調查一宗懷疑麻痺性貝類毒素中毒個案，涉及同一個家庭的兩名成員。個案涉及兩名男子，分別57歲及17歲。他們的家人昨日（21日）在銅鑼灣一間海鮮檔購買並在家中烹煮海螺。他們食用後約30分鐘內先後各自出現頭暈及全身乏力；以及視力模糊、出現重影、半邊臉部麻痺和暈眩。他們同日到律敦治醫院急症室求醫，前者經治療後已出院，後者被轉介東區尤德夫人那打素醫院接受治療，目前仍然留醫，情況穩定。據了解，涉事海鮮檔為灣仔寶靈頓道東興海鮮。

兩人曾進食海螺包括內臟 懷疑因此而中毒

初步調查顯示，涉事兩人曾進食海螺包括內臟，懷疑因此而中毒。中心已把個案轉介至食物環境衞生署跟進。中心的調查仍繼續進行。

衞生署衞生防護中心今日（22日）正調查一宗懷疑麻痺性貝類毒素中毒個案。

麻痺性貝類毒素在自然情況下可能存在於雙貝類體內，烹煮並不能把該種耐熱的毒素消除。麻痺性貝類中毒症狀主要與神經系統相關，通常在進食貝類後數分鐘至數小時內出現。初期症狀包括刺痛、口部及四肢麻痺、頭痛、暈眩及腸胃不適。在大多數的病例中，症狀會在數日內完全消退。嚴重者可能會出現吞嚥及發音困難、癱瘓、呼吸停頓，甚至死亡。

市民如出現麻痺性海產中毒的病徵，應立即求醫，並保留餘下食物，以便調查和化驗。

