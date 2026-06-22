Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

兩男食海螺後麻痺性貝類毒素中毒 疑因曾進食海螺內臟 據悉購自鵝頸橋東興海鮮

社會
更新時間：18:45 2026-06-22 HKT
發佈時間：18:45 2026-06-22 HKT

衞生署衞生防護中心今日（22日）正調查一宗懷疑麻痺性貝類毒素中毒個案，涉及同一個家庭的兩名成員。個案涉及兩名男子，分別57歲及17歲。他們的家人昨日（21日）在銅鑼灣一間海鮮檔購買並在家中烹煮海螺。他們食用後約30分鐘內先後各自出現頭暈及全身乏力；以及視力模糊、出現重影、半邊臉部麻痺和暈眩。他們同日到律敦治醫院急症室求醫，前者經治療後已出院，後者被轉介東區尤德夫人那打素醫院接受治療，目前仍然留醫，情況穩定。據了解，涉事海鮮檔為灣仔寶靈頓道東興海鮮。

兩人曾進食海螺包括內臟  懷疑因此而中毒

初步調查顯示，涉事兩人曾進食海螺包括內臟，懷疑因此而中毒。中心已把個案轉介至食物環境衞生署跟進。中心的調查仍繼續進行。

衞生署衞生防護中心今日（22日）正調查一宗懷疑麻痺性貝類毒素中毒個案。
衞生署衞生防護中心今日（22日）正調查一宗懷疑麻痺性貝類毒素中毒個案。

麻痺性貝類毒素在自然情況下可能存在於雙貝類體內，烹煮並不能把該種耐熱的毒素消除。麻痺性貝類中毒症狀主要與神經系統相關，通常在進食貝類後數分鐘至數小時內出現。初期症狀包括刺痛、口部及四肢麻痺、頭痛、暈眩及腸胃不適。在大多數的病例中，症狀會在數日內完全消退。嚴重者可能會出現吞嚥及發音困難、癱瘓、呼吸停頓，甚至死亡。

市民如出現麻痺性海產中毒的病徵，應立即求醫，並保留餘下食物，以便調查和化驗。
 

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
15歲情侶偷嘗禁果兼肛交 女方分手2年後報警 22歲男獲有條件釋放 自簽$2000保證兩年內不犯案
01:12
15歲情侶偷嘗禁果兼肛交 女方分手2年後報警 22歲男獲有條件釋放 自簽$2000保證兩年內不犯案
社會
8小時前
失意女又一城街頭爆喊 陌生暖男遞紙巾送水 留下「一句說話」惹喊全網｜Juicy叮
失意女又一城街頭爆喊 陌生暖男遞紙巾送水 留下「一句說話」惹喊全網｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
毛舜筠晒家庭照為老公區丁平慶父親節 女婿Andrew罕現身成焦點 結婚2年定居美國
毛舜筠晒家庭照為老公區丁平慶父親節 女婿Andrew罕現身成焦點 結婚2年定居美國
影視圈
9小時前
「周街都50K啦！」離地父母狂踩2萬起薪親生仔：「係咪諗住住劏房？」超狂背景曝光網民秒懂｜Juicy叮
「周街都50K啦！」離地父母狂踩2萬起薪親生仔：「係咪諗住住劏房？」超狂背景曝光網民秒懂｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
錢嘉樂13歲大女錢凱晴變氣質美少女 父女依偎溫馨合照 身高超越阿媽湯盈盈
錢嘉樂13歲大女錢凱晴變氣質美少女 父女依偎溫馨合照 身高超越阿媽湯盈盈
影視圈
5小時前
施可瑩離世｜生前申請成「大體老師」遺愛人間 捐遺體助醫科生學習｜即睇港大中大遺體捐贈計劃
施可瑩離世｜生前申請成「大體老師」遺愛人間 捐遺體助醫科生學習｜即睇港大中大遺體捐贈計劃
醫生教室
7小時前
性感女神符鈺晶近照流出 閃嫁才女林燕妮胞弟遭背叛 瀟灑離婚再嫁武術冠軍風韻猶存
性感女神符鈺晶近照流出 閃嫁才女林燕妮胞弟遭背叛 瀟灑離婚再嫁武術冠軍風韻猶存
影視圈
10小時前
以為執到寶？港男2500人仔租深圳「最貴富豪區」？網民放大窗外一睇 揭驚人真相｜Juicy叮
以為執到寶？港男2500人仔租深圳「最貴富豪區」？網民放大窗外一睇 揭驚人真相｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
美心MX兩店6.30同步結業！海怡半島/西九龍中心 港島區版圖縮減僅餘6分店...
美心MX兩店月底同步結業！海怡半島、西九龍中心租約期滿 港島區版圖縮至6分店
飲食
6小時前
初級大人必學！烚蛋用冷水定熱水好？一文即睇3種熟度最佳煮法 零失敗不破裂
初級大人必學！烚蛋用冷水定熱水好？一文即睇3種熟度最佳煮法 零失敗不破裂
食用安全
12小時前