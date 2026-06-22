大班麵包主席廖志強遭頒令破產 判詞指去年8月已知欠款 至今只初試賣樓還債

香港老牌連鎖麵包店大班麵包西餅去年6月宣佈結業，主席廖志強亦因欠債約300萬元，遭債主入稟高等法院呈請破產。高院暫委法官林展程上周頒令廖志強破產，今下判詞提到，雖然廖志強向法庭提出正在售賣物業及希望家人幫助籌集資金等，但廖在短期內不可能有足夠資金還款，而且廖去年中已知道欠債一事，至今卻仍在初步嘗試售賣物業和探討其他方式，考慮到須保障債權人利益，終仍頒下破產令。

官指無證據支持廖可於30日內還清300萬

債務人為廖志強，而呈請人為劉梅心。

判詞指，廖志強欠呈請人約300萬港元，呈請人今年4月向廖發出破產呈請書。廖沒有存檔任何反對證據，雖然他在庭上表示很有誠意還款及正在售賣物業，並聲稱能在20天內先還三分一債項，及於30日內還清餘款，但廖只是在市場上放售物業，其中一個潛在買家的購買條件是需要獲取銀行按揭，另有潛在買家仍身處內地，故林官認為廖估計還款的時間表並無任何實質基礎。

廖志強亦向法庭指，他會與家人商討，希望家人幫助籌集資金還債，他在最差情況下可能須向財務公司借貸。林官指其說法沒有實則證據支持，廖在庭上的陳述也顯示出他不可能有足夠資金在短期內還款。

呈請人去年10月開始追債 廖近期才初試賣樓

雖然廖身處困境，破產令更會加重其難處，但呈請人提出破產呈請書是其權利，而且廖早於2025年8月11日知悉須償還債，呈請人也在2025年10月開始追債，廖卻僅僅初步嘗試售賣物業及探討其他方式。因此，林官上周一當庭頒布破產令。

廖當時在庭上立刻詢問，如果他能在今日（6月22日）、即判詞頒下前償還債項，法庭能否撤銷破產令。林官遂詢問廖有何基礎，認為能在今日前償還債項，但廖只是重覆上述說法和強調自身困境。考慮到須保障債權人利益，林官最終仍頒下破產令。

案件編號：HCB2285/2026

法庭記者：王仁昌