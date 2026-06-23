實習受南丫發電廠規模吸引入行 港燈女工程師鼓勵有志加入姊妹勇於嘗試

今日（6月23日 )是「 國際女工程師日」，外界普遍認為工程界由男性主導，但其實愈來愈多女性投身工程行業。港燈工程師鄧諾芹（Joey）和鄧可欣（Annie）均在工程行業深耕多年，她們鼓勵有志入行的女性勇於嘗試。截至2025年底，港燈共有44名女工程師，比例創歷年新高，她們分佈在不同科部，包括工程建設科、發電科和輸配電科等。

暑期實習首踏足港燈南丫發電廠 被巨型發電機組運作場面震撼

Joey原本修讀機械工程，因一次暑期實習首次踏足港燈南丫發電廠，被巨型發電機組運作的場面震撼，亦徹底顛覆她對工業環境的刻板印象，讓她重新思考未來方向，最後決定投身電力行業。她於2011年正式加入港燈成為見習工程師，現時為高級項目工程師。Joey表示，入職初期先在寫字樓歷煉5年，負責草擬技術規格等項目管理工作，2017年被派往南丫發電廠地盤辦公室，從此走入最前線。她先後參與港燈興建新天然氣機組L10、 L11、L12等，如今已「學有所成」，擔任最新天然氣機組L13項目的組長。

親眼看到渦輪轉子轉動一刻 「感動到起雞皮」

至於為何鍾情前線的工作，Joey表示，很享受把圖紙變成真實機組的過程，回憶當年負責的第一部天然氣機組L10建成時，親眼看到渦輪轉子轉動的那一刻，「感動到起雞皮」，那份成就感無可取代，也因此，她多次主動爭取繼續留守南丫發電廠。

Joey在港燈工作逾十年，認為公司一向用人唯才、不分性別，發展機會平等。她指，早年行業配套未算完善，例如沒有適合嬌小女生的工作服等，但近年已幾乎感受不到不便，工作上亦從未因性別受限。她亦見證團隊的變化，入職時部門只有她一位女機械工程師，如今已有9位師妹並肩作戰。成為項目隊長後，她將經驗毫無保留地傳承給後輩，「教人不一定要坐在辦公室，在地盤親身示範和傳承，反而更實在、更有說服力，亦更有溫度。」

在港燈工作逾10年的Joey : 公司一向用人唯才、不分性別，發展機會平等。

在南丫發電廠，除了工程團隊，還有默默守護所有人員安全的「把關者」。安全及培訓工程師Annie每天穿梭地盤及機組，負責安全巡查、安全審核與培訓，確保每位同事和承辦商工友都能「健康開工、 平安收工」。Annie加入港燈前曾在其他企業擔任人力資源主任，亦做過地盤行政工作，但她並不嚮往「着裙仔坐凳仔」的生活。一次機會令她想起求學時接觸過的職業安全範疇，加上本港工程規模愈大、工業安全重要性日益提升，她看見行業潛力，而家人曾因工受傷的經歷，更令她對「安全」二字有深切體會，最終她決定跳出 「坐office」的舒適圈，走進工程第一線。

Annie一邊累積前線經驗，一邊進修專業資格，2016年考獲註冊安全主任資格，2023年加入港燈發電科， 2025年成為註冊安全審核員，為公司7位審核員之一，負責定期審核安全系統、協助公司制定並修訂安全政策等。對她而言，安全不只是制度，更是一份責任，「大家工作時難免感到疲倦或急躁，但安全永遠放在首位。」她以女性的細膩與同理心，以關懷代替責備的方式去提醒同事與工友，令安全文化更易被接受。

她希望透過自身經歷，鼓勵有意投身工程行業的女生，不要覺得工程行業由男性主導而卻步。她強調，只要有興趣、願意學習、不怕挑戰，不論男女都可以在工程界找到屬於自己的位置，並成為推動行業發展的重要一員。

記者：蔡思宇

攝影 : 吳艷玲