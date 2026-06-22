肝癌︱香港防癌會夥撒瑪利亞基金提供藥物資助計劃 雙免疫治療突破不可切除肝癌困局

針對無法進行手術切除的肝癌患者，香港防癌會「何鴻超教授紀念助醫計劃」推出不可切除肝細胞癌的雙免疫治療藥物資助，為公營醫院病人提供支援，該會癌症教育小組委員會主席、臨床腫瘤科專科醫生林嘉安表示，計劃至今已有20人受惠；而撒瑪利亞基金亦於今年4月25日正式將雙免疫治療組合納入資助藥物名單。有腫瘤科醫生表示，資助有望減輕病人經濟負擔，同時提供更多治療選擇。

推「雙免疫治療藥物資助」支援公院病人

肝癌是本港第五大常見癌症及第三大癌症殺手，由於早期症狀不明顯，近半患者確診時已屆中晚期，錯失手術根治的機會。本港2023年錄得約1,700宗肝癌新症，其中男性1,273宗，女性427宗。根據2023年數據，肝細胞癌期數分佈中，早期（第一及第二期）佔49.8%，中晚期（第三及第四期）佔45.3%。早期肝癌患者受手術治療的3年及5年的存活率分別為62%及50%。香港防癌會癌症教育小組委員會委員、內科腫瘤科專科醫生陳林表示：「早期肝癌的治療方案有較多選擇，有機會完全根治。可惜早期病徵不明顯，不少患者確診時已屆晚期，存活期較低。」

臨床腫瘤科專科醫生林嘉安（中）表示，香港防癌會「何鴻超教授紀念助醫計劃」至今已有20人受惠。歐翔泰攝

研究顯示雙免疫治療可具備長期存活數據

對於已經擴散或不適合接受手術治療的中晚期肝癌患者，現時臨床上主要有三種一線治療方案：口服標靶藥物、標靶藥加免疫治療，以及雙免疫治療。標靶治療透過針對癌細胞特定的分子靶點，抑制腫瘤生長或擴散。 相比傳統化學治療無差別攻擊所有快速分裂的細胞，標靶治療能減少對正常細胞的傷害，副作用相對較輕。

近年，醫學界亦開始研究透過雙免疫治療去避免單一免疫檢查點抑制劑的局限性。陳林解釋，肝癌腫瘤微環境相對缺乏免疫細胞聚集，令免疫系統較難自行攻擊癌細胞，所以並非所有患者都對免疫治療有反應。雙免疫治療肝癌的特點包括：以靜脈注射方式給藥，無需每日口服藥物；研究顯示可具備長期存活數據；備有臨床意義的客觀反應率；整體安全性可監測與管理。

陳林提醒，雙免疫治療有機會增加出現免疫相關副作用，例如肝炎、肺炎、皮膚炎、甲狀腺功能異常等。部分免疫相關副作用或需使用類固醇處理，需密切監察。林嘉安表示，香港防癌會一直致力減少癌症帶來的重擔，例如提供癌症預防與及早探測輔導服務，當中更針對肝癌提供風險評估問卷及即時個人化報告，並且定時跟進。

針對本港常見的肝癌，香港防癌會亦透過多角度為市民提供相關支援。香港防癌會現時有提供肝癌風險評估問卷，目的是為香港市民，尤其是高危人士包括肝癌患者家屬、乙型肝炎帶病毒者等，提供免費肝癌風險評估，分析個人生活模式及有關病歷，從而評估肝癌的風險，提供即時個人化報告及防癌建議，並由護士定時跟進，以便進一步了解可採取之防癌策略。

記者：歐翔泰