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宏福苑聽證會︱帆布測試不足12秒已幾近燒晒 政府化驗所 : 「深信冇乜標準可以合格」

社會
更新時間：16:52 2026-06-22 HKT
發佈時間：16:52 2026-06-22 HKT

宏福苑大火獨立委員會今日（22日）召開第五輪首場聽證會，政府化驗所法證事務部總化驗師（藥物、毒理及文件科）李詠文出庭作供。她指化驗所測試現場檢獲的棚網及帆布，發現阻燃性能完全不達標，其中帆布在測試中不用12秒已經向上蔓延，更大部分已燒完，雖然現時4秒標準只針對安全網，但「望到（帆布燃燒）的情況，深信冇乜標準可以合格」。

為了測試大維修期間使用的臨時保護物料之安全性，政府化驗所挑選在宏志閣、宏盛閣的保護物料，包括綠色安全網、綠色帆布，以及圍住工作平台的藍白帆布樣本，在化驗室按「國標5455」化驗，標準要求橫和縱向的續燃及燃燒時間不應大於4秒。

結果在藍白帆布測試方面，有樣本續燃時間達到17.5至54.3秒，李詠文表示， 帆布在測試中不用12秒已經向上蔓延，大部分都燒完，而現時4秒標準只是針對安全網，但「望到（帆布燃燒）的情況，深信冇乜標準可以合格」。代表委員會的資深大律師杜淦堃問，若安全網的可接納標準是4秒，相信在同一位置的帆布亦用類似標準處理，李回應稱若以同一標準，會定義是危險。但她補充，由於現場取樣有限制，樣本有老化和被燒過的問題，未必還原到出廠時情況。

燃燒12秒  5個帆布樣本「燒到渣都冇」

團隊將藍白色帆布和綠色安全網放在檢驗箱中燃燒12秒，其後火源會離開，再計算續燃的時間，需要做5個位置，再取平均值。她在會上播放片段，並形容藍白帆布遇到火源便燃燒，火勢一直向上蔓延，「一路滴燃燒的火滴，到燒完為止」，5個帆布樣本「燒到渣都冇」，而兩個綠色安全網續燃情況則超過要求4秒，而總結而言，帆布比安全網燒得更嚴重。

杜淦堃則播出承建商燃燒棚網的測試，涉事人員一度吹熄棚網。李表示，雖然測試並非在實驗室環境進行，亦是一個參考，可見當時燃燒維持一段續燃時間，若沒有干擾，不知燒多久，而且燃燒時有溶滴滴下，故值得關注，應交往實驗室進行測試。她續指，涉事人員吹熄掉棚網後，做多兩次，但該人士打橫了棚網，火源置在安全網前面，故無法評估火源與棚網的距離，「若打橫網，火焰向上燃燒，接觸面可能很少」。

另外，專家報告指，最大機會的起火是一個例如是煙頭的燃燒物體，點燃了例如是紙皮箱的易燃物品。杜淦堃表示，多證據指向104、105號單位之間首先起火，生鏽鐵閘變型，問及如何推斷損毀最嚴重的地方是最初起火點。李詠文解釋，燒得嚴重的地方是燃燒時間最長的地方，而最初見到的位置，並非一定最早起火的位置，因配合影片，故集中研究宏昌閣的位置，故亦進入單位了解，排除火勢由單位內蔓延至外面，現時推斷的起火地點是基於排除法的結論。

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對於有否助燃液體，李詠文表示，若有人故意縱火，有易燃液體，紙皮會吸收液體，亦有機會在化驗室驗出，而地面石屎沒有經過燃燒，若有易然液體，地面石屎燃燒後會有碎裂情況。杜淦堃指出，宏昌閣的棚網樣本中，五個樣本有四個的燃燒測試不合格。李詠文強調，受現場採樣限制，收到的宏昌閣安全網樣本很多已是燻黑或「燒到縮」，亦未能完成縱向和橫向的測試，「即使樣本無法做到標準，若以此說不合標準，會有保留」。

記者:黃子龍 曾偉龍

攝影:盧江球

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