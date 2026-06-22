2男女「碰瓷」共認14罪 官指男被告是「無賴罪犯」囚31個月 女被告遭利用判220小時社服令

兩男女於2023年至2024年多次「碰瓷」，刻意製造碰撞後訛稱受傷，向司機索要數千至數萬元賠償，當中涉及中學生以乘客身份扮受傷。男司機及一名女乘客早前承認欺詐、串謀詐騙和企圖欺詐等共14罪，暫委法官陳永豪今於區域法院判刑時斥，男被告的犯案手法熟練，明顯是「無賴罪犯」行「惡霸一般的行為」，終判處他監禁31個月。至於女被告的報告顯示，她遭男被告利用，其角色較輕微，被判220小時社會服務令，並勸諭她「唔好有僥倖嘅心態」。

官指男被告無賴罪犯行為舉動有如惡霸

陳官判刑時稱，男被告趙康勝利用中學生犯案，向青少年共犯表示會找到「好機會」撞向事主們，陳官形容趙的犯案手法熟練，以多名乘客作後盾，在車輛碰撞後要求事主交出賠償，其惡行橫跨6個月，涉案金額5萬元，令13名無辜的市民感到委屈及不忿，更利用警方與青少年達到詐騙目的，又稱會展開法律程序，迫使事主屈服。陳官明言，趙的犯案手法十分差劣，引述求情指趙患有反社會人格障礙症，須要在青山接受覆診，曾有十多項刑事定罪紀錄，並因涉及交通事故須賠償鉅款，惟不想增加家庭負擔，故愚蠢地犯下本案。

陳官另指，本案中的事主不想與趙這般「無賴罪犯」爭論，故吞下委屈向趙賠償款項，趙的舉動是「惡霸一般的行為」，令人憎惡，趙更在短期內接二連三地犯案，逐漸利用更多青少年，考慮後判其監禁31個月。女被告譚詩穎的社會服務令報告正面，因遭趙的利用而犯案，沒有決心拒絕趙的要求，其角色較趙輕微，亦有社工跟進個案，認為譚的本性不壞及為人單純，而譚亦賠償了其中一名事主1.2萬元，陳官接納報告建議，判譚220小時社會服務令。陳官在判刑後勸諭譚「唔好有僥倖嘅心態，要珍惜呢個機會」。

馬路上「碰瓷」訛稱有乘客受傷索賠

案情指，被告趙康勝於2023年10月至2024年4月間多次在駕駛車輛時，刻意加速撞上欲轉線的的士及校巴，然後訛稱車上乘客受傷，要求數千至數萬元的車輛維修費或醫藥費，又威脅若不賠償，傷勢會越趨嚴重，或會展開法律程序。縱使事主們認為趙故意造成碰撞，但出於內疚及避免麻煩，他們仍然支付款項以作和解。

趙另在犯案前會尋找中學生作乘客「遊車河」，表示「出去碰下」，而中學生明白趙是想製造碰撞以騙取金錢。趙會指示他們在車輛碰撞後假裝受傷，以便趙誘騙司機支付款項作和解。趙更會指責事主們不小心駕駛，亦會在警車及救護車到場後，與同行青少年乘客聲稱受傷，須接受治療。惟多名事主均看到趙和車上乘客有講有笑，甚至表現興奮雀躍。在2024年3月，趙問被告譚詩穎有無興趣賺錢，並指示譚只需一同遊車河，在碰撞後假扮受傷。同年3月至4月，趙和譚先後3次「碰瓷」，趙均有收取司機的金錢。

兩名被告依次為案發時24歲趙康勝及22歲譚詩穎。趙康勝被控欺詐、串謀詐騙和企圖欺詐等17罪，早前承認13罪，其餘4罪獲法庭存檔。譚則承認1項串謀詐騙罪。控罪指，他們於2023年11月4日至2024年4月10日期間，在香港連同他人蓄意撞向其他車輛，並訛稱受傷，要求金錢賠償，導致其他司機蒙受不利。

案件編號：DCCC645/2025

法庭記者：黃巧兒