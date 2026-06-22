機場劫黃金｜8男女被控串謀搶劫、無牌駕駛及協助罪犯等7罪 5人獲准保釋候訊

香港機場上周四（18日）發生搶劫案，一名男子在機場停車場疑遭數名持刀匪徒行劫，被奪去藏有6條金條的背囊，總值約700萬港元。警方拘捕涉案8男女，他們共被控串謀搶劫、無牌駕駛及協助罪犯等7罪，今於沙田裁判法院提堂。裁判官黃國輝應控方申請押後案件至8月17日，以待進一步調查。其中5名被告獲准以1萬元等條件保釋；餘下3人須還押，當中19歲男被告將於6月30日作保釋覆核。

5人被控串謀搶劫700萬金條

8名被告依次為29歲男汽車技術員鄭嘉諾、21歲男子鄧梓申、28歲男子林文軒、35歲男子陳樂華、39歲女子吳綺雯、35歲女子陳芷婷、24歲男子高德熹，以及19歲男技術員陳嘉進。鄧梓申、陳樂華無保釋申請，而陳嘉進的保釋申請被拒，3人均須還押。其餘5名被告各獲准以1萬元等條件擔保外出。

鄭嘉諾、鄧梓申、林文軒、陳樂華、高德熹及陳嘉進，一同被控串謀搶劫罪。他們被控於今年6月18日，在大嶼山赤鱲角翔天路香港國際機場3號停車場A區5樓近5A-021泊車位，與其他不知名人士串謀搶劫男子胡德源，並劫去一個黑色背囊，內有6條金條，價值約港幣700萬元。

兩女被告被指協助罪犯安排酒店住宿

鄭嘉諾另被控各一項容受或允許沒有持有駕駛執照的人駕駛汽車罪，及致使或允許其他人在沒有第三者風險投保的情況下允許他人使用汽車罪。鄭嘉諾被控於今年6月18日，在香港容受或允許男子鄧梓申，在道路上駕駛一輛私家車，而鄧梓申並無持有該車輛所屬種類的駕駛執照；以及鄧梓申對該車的使用沒有備有一份有效的和符合汽車保險(第三者風險)條例規定的第三者風險保險單或保證單。

鄧梓申則被控多偽造文件(違反道路交通條例）、駕駛時無駕駛執照、沒有第三者保險而使用車輛等3罪。控罪指鄧梓申於今年6月18日，在大嶼山赤鱲角翔天路香港國際機場3號停車場A區5樓，意圖欺詐而偽造文件，即展示虛假車輛登記號碼為KP 1448；以及同日同地，在道路上駕駛一輛私家車，而鄧當時無持有該車所屬車輛種類的駕駛執照，和沒有備有一份有效的和符合汽車保險(第三者風險)條例規定的第三者風險保險單或保證單。

吳綺雯及陳芷婷同被控一項意圖妨礙拘捕或檢控罪犯而協助罪犯罪，指他們於今年6月19日與6月19日之間，首尾兩日包括在內在香港，當男子陳樂華犯可逮捕的罪行，即串謀搶劫，而兩人知悉或相信陳樂華就該罪行或另一可逮捕罪行有關，並在無合法權力依據或合理辯解的情況下，為陳樂華安排酒店住宿，以協助其逃避警方的拘捕，而意圖妨礙拘捕或檢椌陳樂華。

案件編號：STCC2271/2026

法庭記者：雷璟怡