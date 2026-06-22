私隱專員公署辦第65屆亞太區私隱機構論壇 就新興私隱議題交流觀點

香港個人資料私隱專員公署於6月16日至17日主辦第65屆亞太區私隱機構論壇，吸引逾100名來自區內私隱及資料保障機構的代表參與。與會者就新興私隱議題交流觀點，分享近期監管發展及執法挑戰，並探討保障個人資料私隱的最佳行事常規。是次論壇亦為私隱專員公署成立30周年的重點誌慶活動之一。

鍾麗玲 : 論壇讓區內代表就保障私隱及應對新興議題進行對話

私隱專員鍾麗玲以論壇主席身份致歡迎辭時指，亞太區私隱機構論壇在過去30年一直為亞太區的私隱或資料保障機構提供平台，促進彼此聯繫、交流意見及分享實務經驗，並以在亞太區建立一個保障個人資料的可信賴環境為共同使命。區內私隱及資料保障機構的代表出席今屆論壇，就保障個人資料私隱及應對新興私隱議題進行有意義的對話和交流見解。

胡健民: 透過更好地協調監管和執法方式 才可緩解私隱風險

政制及內地事務局副局長胡健民在開幕致辭時表示，香港是亞洲首個制定全面保障個人資料私隱法例的司法管轄區，並一直保持着高水準的私隱保護執法力度，工作受市民及國際肯定。亞太區私隱機構論壇正是非常寶貴的平台，匯聚了區內監管機構，交流真知灼見、制定共同標準、推廣最佳行事方式，並協調執法策略，以保障個人資料私隱。他認為只有透過更好地協調監管和執法方式，私隱風險才可得到充分緩解。

論壇首日，助理私隱專員（投訴及刑事調查）何芹若介紹自2021年10月打擊「起底」條文生效以來，公署在執法、宣傳及教育方面的豐碩成果。次日，私隱專員以環球私隱議會國際執法合作工作分組聯席主席身份匯報工作進展；助理私隱專員（合規、環球事務及研究）陳仲文則介紹公署於2025年12月發布的《應對濫用人工智能深度偽造技術：給學校及家長的錦囊》。

論壇設兩場專家演講 探討AI涉及的私隱風險及中國對AI規管

論壇設有兩場專家演講，分別探討AI智能體涉及的資料保障與私隱風險，以及中國對新興人工智能科技的規管。其後，私隱專員與新加坡個人資料保護委員會專員黃慧雯共同主持圓桌討論，題為「AI智能體：對監管的影響與潛在風險」，與各機構代表交流現行私隱框架是否足以應對AI智能體帶來的日益增加的私隱風險，並分享監管機構在AI時代的主要挑戰。

論壇重點討論涵蓋最新立法發展、執法挑戰、資料外洩事故、AI治理（包括AI智能體及新興科技治理）及兒童私隱等議題。會上亦聽取多個全球私隱網絡的工作匯報，其中三個首次於亞太區私隱機構論壇報告的網絡包括：由中國澳門個人資料保護局匯報的葡語系個人資料保護網絡、由根西資料保護辦公室匯報的英國、愛爾蘭及島嶼資料保障機構，以及由佛得角資料保護委員會匯報的非洲資料保障機構聯盟。