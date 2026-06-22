小巴司機涉危駕撞斃女途人 被告稱有收掣惟車仍滑行 事後見死者頭部「喺個轆度」

鑽石山前年8月發生致命交通意外，一輛小巴撞向正在過路的47歲女途人，女途人疑被捲落車底，送院搶救後不治。涉案小巴司機今早在區域法院否認危險駕駛引致他人死亡罪開審，辯方指被告願承認不小心駕駛罪未獲接納。庭上播放被告的錄影會面，被告指案發時「開收音機聽，所以就唔係好聽到外邊有聲」，在意外發生後驚見事主的頭部在「車頭車底，喺個轆度」。開案陳詞指，救護員到場救出事主後，事主已經無呼吸及脈搏，送院後被證實死亡，死因為頭及胸受傷。審訊明續。

被告稱意外後發現事主頭部「喺個轆度」

66歲男被告梁錦成，被控於2024年8月28日，在香港黃大仙龍蟠街近燈柱DF4607在道路上危險駕駛公共小巴，引致陳麗虹死亡。

庭上播放被告的錄影會面，被告憶述案發時自己駕駛小巴右轉入交匯處後，才留意到正在過路的事主，被告明言「當時我收掣，但架車不受控制向前滑行」，被告在意外發生後下車觀察情況，發現事主「係我玻璃下面」，形容事主的頭部在「車頭車底，喺個轆度」，直言「我剩係望到頭髮係左邊個轆」，表示「一路見到啲血」，故「我無埋去睇」，並隨即報警求助。被告被問及有否在碰撞時聽見聲響時，被告則回應「當時我開收音機聽，所以就唔係好聽到外邊有聲」。

事主遭小巴輾過身體多處骨折搶救不治

開案陳詞指，被告於前年8月28日上午10時許在黃大仙龍蟠街鑽石山站公共運輸交匯處駕駛綠色公共小巴，當時的行人輔助線無交通燈。﻿當被告駛近交匯處入口時，被告以時速約26公里右轉入交匯處入口，期間47歲事主陳麗虹正在橫過行人輔助線。而被告在右轉期間，小巴的右邊車頭撞到正在橫過行人輔助線的事主，事主被撞倒地上及被小巴輾過，小巴撞到交匯處入口右邊欄杆後停下來。救護員到場救出事主後，事主已經無呼吸及脈搏，送至基督教聯合醫院後被證實死亡。

醫療報告顯示，事主到達聯合醫院急症室時，其口鼻不斷滲出血液、肋骨多處骨折及左肩胛骨骨折、及身體多處擦傷，在搶救期間插入喉管時，有血液由事主的氣管滲出，並出現因鈍性創傷引致的心臟停頓，終搶救不治身亡。屍體剖驗報告顯示，事主的直接死因是頭及胸受傷。同日，被告被捕後於警誡下指，當被告留意到事主後，曾踩腳掣打算停車，惟車輛依然向前滑行。承認事實指，被告於1984年獲得私家車駕駛執照，於1987年獲得公共小巴駕駛執照，案發時有40年駕駛經驗，沒有刑事及交通定罪紀錄。

案件編號：DCCC829/2025

法庭記者：黃巧兒