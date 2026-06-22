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高等法院頒令保華建造清盤

社會
更新時間：12:29 2026-06-22 HKT
發佈時間：12:29 2026-06-22 HKT

成立近80年的本地老字號建築公司「保華建業集團」2024年起面臨財務困難，保華建業集團有限公司和相關公司保華管理有限公司去年被頒令清盤，子公司保華建造有限公司亦遭申請清盤，案件今於高等法院再訊時，高等法院法官馮庭碩在臨時清盤人不反對下，頒令保華建造有限公司清盤。

保華建業集團有限公司和保華管理有限公司去年3月已遭高等法院頒令清盤。根據羅兵咸永道的資料顯示，保華建築有限公司、保華建築營造有限公司、保華建造有限公司、保華機電工程有限公司及保華建築工程有限公司 ，去年2月已委任羅兵咸永道的蘇文俊和庄日杰成為共同及各別臨時清盤人。

案件編號：HCCW12/2025
本報記者

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