涉違交通例後串謀足球員朱偉鈞「頂包」 冷氣工人准保釋至8月訊

冷氣工人疑於2023年駕駛時違反交通規則，其後涉嫌串通足球員朱偉鈞和另一友人為他頂包。廉政公署調查後，控告該名冷氣工人串謀妨礙司法公正等2罪。案件今於東區裁判法院提堂，被告暫毋須答辯，以待辯方提供法律意見。案件押後至8月10日再訊，被告獲准以1萬元保釋，期間不准離港、須每星期到警署報到及不得接觸控方證人。

32歲被告蘇啟浚，被控1項串謀妨礙司法公正及1項作出一項傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪。

同一事件兩被告已認罪

控罪指，被告約於2023年11月1日至24日在香港，與朱偉鈞及陳寶南串謀妨礙司法公正，即虛假地向香港警務處表示於2023年10月7日約上午8時51分，在太子道西與聯合道交界駕駛涉案車輛的人為陳；及於2024年1月18日在香港作出一項有妨礙司法公正傾向的作為，即請求陳向警方作出虛假申述，指於2023年12月11日約下午7時44分，在車公廟路鄰近燈柱CE0191駕駛涉案車輛的人為陳。

涉及同一事件的朱偉鈞及陳寶南較早前已被起訴及承認串謀妨礙司法公正罪，將於本周四判刑。

案件編號：ESCC1488/2026

法庭記者：王仁昌