宏福苑聽證會︱專家報告指災難「完全可避免」 非阻燃棚網燃燒釋放能量差27倍 生口導致逃生時間「基本等於零」

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（22日）起進行第五輪共三場聽證會。代表委員會的資深大律師杜淦堃引述兩大專家團隊的調查報告指出，是次慘劇源於一連串人為失誤與防火措施失效。專家透過大型燃燒實驗及電腦模擬證實，現場使用的非阻燃棚網產生「滴落火焰」令火勢迅速蔓延，加上樓梯生口（通風口）防護失效及火警鐘被停用，導致大量濃煙攻入梯間，居民逃生時間「基本上等於零」。杜淦堃引述專家結論明言：「火勢蔓延和造成的傷亡是完全可以避免的。」

兩大專家團隊分頭調查 結論互相印證

杜淦堃在聽證會上表示，為秉持科學實證原則，委員會及政府於火災後分別成立了專家團隊。委員會委任了理大教授 Asif Sohail Usmani 及江黎明，於理大消防實驗室對火場樣本（包括發泡膠板、阻燃與非阻燃棚網、竹枝等）進行測試，並以電腦模擬光井的煙囪效應。

另一方面，包含城大教授袁國傑在內的政府跨部門調查專組，除審視現場瓦礫及閉路電視外，更遠赴四川進行大型燃燒實驗，建造了仿照宏昌閣光井的三層高實體模型，進行13次實體測試。杜指，雙方縱使採用不同方法，但結論大致相同並互相印證，極大提高了調查結果的可信度。

非阻燃棚網成元兇 能量釋放相差27倍

調查報告確認，火災源於宏昌閣104及105室外的光井位置，初期僅屬小型火警。然而，兩大專家團隊的測試均發現，現場使用的非阻燃棚網是導致火勢失控的關鍵。

實驗顯示，非阻燃物料燃燒時會迅速融化並產生「滴落火焰」（flaming droplets），隨即點燃周邊原本燃燒較慢的竹枝及木板。四川的大型實驗更量度出，使用阻燃棚網與帆布組合時，釋放能量僅為360.7千焦耳；但改用非阻燃物料後，能量值暴增達27倍。專家一致認為，若當時採用阻燃物料，初期火勢極可能自行熄滅，不會演變成猛烈大火。

樓梯生口防護形同虛設 濃煙數分鐘攻陷梯間

大廈的結構防護亦在火災中全面失效。政府專組發現，大廈樓梯的生口僅以木板和鋁塑板遮蓋，在實驗中數分鐘內即被燒毀，令高達1061度的烈火及濃煙輕易經裂縫湧入梯間。相對於使用防火玻璃（內部溫度僅56度），兩者溫差極其驚人。流體力學計算顯示，若每五層的生口完全開放，煙霧會在數分鐘內攻陷所有樓梯，完全失去保護作用。

警報停用加重視線受阻 近百死者吸入濃煙致死

在逃生條件方面，調查揭發火警當日大廈的火警警報系統被停用，加上發泡膠板阻擋視線，令居民延遲察覺火警。事發後僅6至14分鐘，宏昌閣正門已被燃燒的倒塌物遮擋。模型推演顯示，許多逃生路徑的可用時間「基本上等於零」。

杜淦堃指出，事件中114名死難者為65歲或以上長者，延遲接獲警報對其逃生造成致命打擊。宏昌閣低層梯間更發現十多名高層住戶的遺體，相信是因雜物或火場物料阻擋出口而未能逃生。專組推斷，在91名吸入濃煙致死的死者中（其中38人位於沒有大量可燃物的宏泰閣），絕大多數肇因於生口防護失效導致濃煙湧入。專家總結指，火災當日所有防火及逃生措施幾乎全數失效，這場奪命慘劇實屬人為失誤所致。

跨部門調查專組副組長、消防處副消防總長（新界南）林建軍（右）。

消防處初步相信起火原因與「煙頭燃燒雜物」有關

跨部門調查專組副組長、消防處副消防總長（新界南）林建軍表示，初步相信起火原因與煙頭燃燒雜物有關，其後熱量逐步積聚，當遇到更易燃燒的不同可燃物料時，加速了火勢蔓延。根據獲得的證據和供詞、不同物料的實驗，排除不少人為因素及電力裝置損壞肇禍，認為無證據顯示中央石油氣喉管導致火警。

林建軍形容，今次大廈有「生口」是「較少見到的現象」，將防火功能的窗改成木板或鋁塑板，每四至六層一個，方便工人出去做維修工作，前後樓梯都有開「生口」，令煙和火可透過罅隙攻入防火梯，故在大火初期已有煙和熱進入樓梯間，影響居民逃生。