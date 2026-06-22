宏福苑聽證會．持續更新︱火勢數分鐘內直達天台 委員會專家測試：是否阻燃物料能量相差27倍

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（22日）起進行第五輪共三場聽證會，聽取分別由政府及委員會委聘的專家關於起火和火勢迅速蔓延等事宜的口述證供，首場聽證會有3人作供，包括跨部門調查專組副組長消防處副消防總長（新界南）林建軍、政府化驗所法證事務部總化驗師（藥物、毒理及文件科）李詠文，以及政府委任的消防工程專家、城市大學建築學及土木工程學系建築工程講座教授袁國傑。

宏福苑聽證會︱委員會實測：是否阻燃物料 釋放能量相差27倍

【11:15】杜淦堃指，儘管雙方採用不同方法，但所得結論大致相同，並互相印證，大大加強了相關結論的可信程度。有關詳情將於未來數日由專組及委員會向公眾進一步解釋。根據調查顯示，火災源頭位於宏昌閣104及105室外的光井位置，最初僅屬小型火警。然而，跨部門專組在宏昌閣現場取得的棚網樣本測試中發現，非阻燃物料的蔓延速度極快，遠超阻燃樣本。測試更觀察到，非阻燃棚網燃燒時會產生「滴落火焰」（flaming droplets），燃燒滴落物可點燃周邊的竹枝、木板等物料，令小火迅速擴大。

他指委員會專家進行的獨立燃燒測試亦印證此點，非阻燃海綿網樣本迅速融化，火焰蔓延速度極高，並產生持續燃燒的滴落物。專家一致認為，若現場使用的是阻燃棚網及帆布，初期火勢有可能自行熄滅，未必會引發大規模燃燒。

杜淦堃表示，專組在大型燃燒實驗室的測試更顯示，使用阻燃棚網與阻燃帆布組合時，釋放的能量僅為360.7千焦耳；但改用非阻燃物料後，能量值相差達27倍。非阻燃物料會導致竹枝、木板等原本燃燒較慢的物件一同被點燃，令局部小火演變成全面猛烈火勢。

杜淦堃表示，除物料問題外，雙方專家亦重點分析光井的設計。委員會專家利用流體力學模型計算，發現在光井底部發生50兆瓦火勢時，火焰可在數秒內攀升超過100米直達天台；相比之下，單一平面牆僅產生約33米火焰。這種「煙囪效應」將火勢局限並加速向上蔓延，猛烈火勢僅2至4分鐘內已由低層燒至31樓天台。

他續指，調查亦關注外牆發泡膠板的影響。專組分析291份證人陳述書，僅14.7%居民表示是目睹火焰或煙霧才察覺火警，反映發泡膠板遮擋了外部火勢視線。專家測試更發現，發泡膠板受熱後容易脫落，成為飄移火源，且其存在加速玻璃窗受熱破裂，令火勢及煙霧得以橫向進入大廈內部。

杜淦堃強調，委員會專家明確指出，若宏昌閣所使用的棚網及帆布為阻燃物料，初期火勢可能會自行熄滅，未必導致光井內的易燃物起火，火勢可能不會擴大，涉及樓層亦會更少。雙方專家均建議，日後應立法禁止或限制在大廈光井位置使用可燃物料，以杜絕同類悲劇重演。

【11:00】代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃表示，過去數月，委員會已聽取大量證人陳述及審視各類證據，公眾或對災難成因、火勢蔓延及重大傷亡理由形成初步看法，他認為常理推論固然重要，但所有結論必須建基於科學實證。

為此，委員會委任兩名專家，包括理大建築環境及能源工程學系教授 Asif Sohail Usmani 及江黎明，協助委員會履行其職權範圍，即審視起火和火勢迅速蔓延的成因、情由及相關事宜。

與此同時，政府於火災發生後兩日成立跨部門調查專組，成員包括城市大學建築學及土木工程學系建築工程講座教授袁國傑。杜淦堃表示，兩個專家團隊過去數月獨立運作，各自進行測試，以各自方法模擬火災情況，並分別提交報告。

他續指，委員會專家團隊審閱大量照片、影片、閉路電視片段等，並於理工大學消防實驗室對火場樣本進行測試，包括對發泡膠板進行加熱測試，以及對阻燃及非阻燃棚網樣本進行測試。此外亦對棚架上的竹枝、非阻燃棚網、紙板、木板及竹材進行燃燒實驗。同時，家團隊進行電腦模擬，重點針對光井位置的煙囪效應對可燃物的影響，並建立模型研究煙霧如何由光井蔓延至大廈樓梯間及升降機大堂。

至於跨部門調查專組同樣審閱大廈照片、影片、閉路電視片段、樓層平面圖及證人陳述，並透過警方現場蒐證，包括光井平台掘出的瓦礫、雜物、殘存棚網及發泡膠等。當中政府化驗所法證事務部總化驗師（藥物、毒理及文件科）李詠文對實物樣本進行分析，並提交10份證人陳述書，重點說明證物如何影響火勢蔓延，尤其關注物料的阻燃性。

專組亦於四川進行大型燃燒實驗，在巨型錐形熱量儀內建造仿照宏昌閣光井位置的三層高實體模型，其後以不同物料進行13次主要測試，比較非阻燃與阻燃棚網、帆布、耐燃防火牆及當時使用的遮蓋板等。測試結果再結合CFD電腦模擬，分析風流及火勢蔓延情況。

已掌足夠資訊可「收網」

【10:40】陸啟康又指，委員會對找到大火事故如何發生和為何發生已有掌握，個人責任應用民事、刑事程序處理；若法定調查委員會工作和執法部門工作同時進行，會令執法工作變得困難，而執法部門亦不能披露調查內容，亦令法定調查委員會受影響。

他又指，非法定調查亦有更大空間，因法定調查需依照法庭程序，傳報道庭內細節，或在庭外訪問證人或居民都有限制，而為免影響法庭程序，一些居民在法庭外的意見未必可以報道。他稱，事件涉及多人傷亡，非法定的委員會有條件作出人性化安排，令研訊可以保持公開、不偏不倚進行，比較合適。

針對公眾希望成立法定委員會調查宏福苑圍標問題，陸啟康表示，委員會職權範圍要求審視全港性圍標，非針對宏福苑，但明白問題是宏福苑居民的關注，故委員會沒有迴避該議題，亦有要求宏福苑居民給予意見。但他指出，由於追責是由執法部門進行，故法定委員會亦難要求部門公開資料，因對日後檢控有困難。

他強調，「問題不是委員會敢不敢查，委員會對所有問題尋根究底」，宏福苑圍標問題需要繼續查，因為任何人士若有不當行為，都應該問責，不應「放生」，但問題是是否用法定委員會調查。他稱，由於問題涉及多名人士，相信有很多律師參與，並基於其法律權利提出很多申請，變相研訊將變成針對很多人士的審訊，預計這部分需要額外逾一年時間，若查及宏福苑個人責任，估計需要到2027年年底甚至更長才能完成。

他續指，法定調查委員會沒有執法機構的權力，要求證人提交銀行紀錄或通訊紀錄，需時很長，亦無法核實資料，而問題若涉及貪污，亦難在公開聆訊中匿名提交資料；而委員會若發現有人犯錯，亦無法即時懲處。

他重申，必須繼續跟進宏福苑有否圍標問題，但應由執法部門跟進，可更有效找出問題。他又指，明日決定會令有些人失望，但以法官領導的委員會的決定以法理和公眾利益的考慮因素，政治和公關非考慮因素，「不想明年今日召開第二十三輪聽證會，你鬧我，我不想這些事情發生」。

委員會主席陸啟康法官。

委員會計劃於7月15日到17日一連三日，聽取各涉事方陳詞，再處理書面證供，涉及大量工作。

【10:35】陸啟康表示，自開展工作以來，各方積極配合緊湊的時間表，在提交資料及聽證會過程中均未有提出不必要的申請。委員會感謝宏福苑居民及公眾的配合，令聽證會在短時間內取得最大進展。

陸啟康強調，法定調查委員會雖有傳召證人及要求提交文件的權力，但同時亦屬正式法律程序，可能帶來程序上的延誤。委員會在作出決定時，主要考慮以下五項因素。

第一，不少要求成立法定調查委員會的理由，源於部分涉事人士未有出席聽證會，令事實未能全面呈現。然而，獨立委員會至今已獲得各方提供超過一百萬份檔案，在律師團隊協助下，已就各方在火災及相關事宜中的角色與責任，以及大型樓宇維修工程招標是否存在系統性問題，掌握相當足夠的資訊，有信心就職權範圍內的事宜作出研判及結論。即使部分直接涉事人士未有親身作供或接受盤問，甚至未有提供書面回覆，委員會仍可根據現有資料作出不利認定，不會影響最終結論。

他強調，即使透過法定調查強制證人出席，亦不能強逼其合作，證人或會聲稱遺忘或答非所問。現時執法部門已對多名涉案人士及公司提起刑事檢控，刑事程序已展開，情況更為複雜，難以期望相關證人會如以往般配合。委員會現已掌握大量文件、通訊記錄、對話記錄及影片片段，對工程顧問及承辦商的角色已有清晰了解，進一步的個人責任追究應交由刑事及民事程序處理。

陸啟康強調，委員會不同意媒體以「升格」形容轉為法定調查，此說法給予公眾負面印象，彷彿現行程序屬低層次調查。現行調查深入且全面，每個細節包括居民投訴、政府書信、電郵來往及999通話內容均仔細審視，調查過程公開、公平且高效，並非必須透過嚴謹法律程序才能找出真相。

陸啟康：不會向行政長官要求為法定調查委員會

【10:25】陸啟康表示，委員會不會向行政長官建議轉為法定調查委員會。

陸啟康解釋有關原因：

1. 今次火災的死傷人數及規模屬香港近年罕見，除了受影響家庭，普羅大眾亦期望能盡快查明真相。根據以往經驗，涉及刑事、民事或政府責任的追究，以至保險理賠、紀律委員會的建議等，往往需等待最終報告出台後才會展開，為免延誤公義，調查必須從速完成。本港目前有大量大型樓宇維修工程處於停頓狀態，正等待報告結果及改革建議。他強調，工程延誤可能衍生安全隱患，例如外牆石屎剝落造成傷亡，故從公眾利益出發，報告亦不宜拖延。

陸啟康特別提到英國格蘭菲爾大廈火災的慘痛教訓，強調「遲來的公義」之弊。該宗倫敦大火發生於2017年6月，調查委員會雖於同年年底展開工作，但因種種原因，最終報告延至2024年4月、即事發七年後才提交。目前刑事調查仍在進行，預計檢控決定要待2027年，刑事審訊更可能排期至2029年，意味著距離慘劇發生將長達12年之久。當地不少聲音歸咎公眾聆訊過程漫長，質疑公義來得太遲。他明言，委員會絕不希望香港重蹈覆轍。

對於外界關注調查範圍廣泛且複雜，陸啟康承認時間非常緊迫，坦言當初接任時，不少法律界人士都對能否如期完成工作抱有懷疑。他強調，至今取得的進度和成果得來不易，有賴委員會律師團隊的努力，以及政府與執法部門的全面配合。陸啟康指，律師團隊需要審視至少一百萬份檔案，從中抽絲剝繭揭示問題。而政府各部門的配合，包括安排證人出席聽證會及提交資料，對釐清工程顧問、承辦商及消防裝置承辦商在大維修工程中的角色，至為關鍵。

【10:20】陸啟康表示，在一個半月內，委員會收到政府跨部門就本次火災的最終調查報告，同時委員會的專家亦已提交其報告。該等專家證供及調查報告內容，將成為第五輪聽證會的焦點。委員會已去信多個建築行業商會及專業團體，要求提交與調查範圍相關的建議。在落實職權範圍的審理方式並陸續收到各方意見後，委員會認為現在是適當時候決定後續審訊方式，並向公眾交代。

陸啟康交代前，闡述兩項原則性問題，第一，本次聽證會的目的及初衷，正如格蘭威爾大火負責聆訊的法官所言，所有公開研訊的目的，皆為找出事件「如何發生」及「為何發生」（what happened and why）。個人追責並非委員會的工作範圍，追責屬刑事、民事法律責任及政府內部問責與紀律處分的範疇。大型事故後，恢覆及縫合創傷通常涉及三個環節：公開研訊、適當追責及制度改革，三者環環相扣。按以往經驗，追責與改革多在研訊之後進行，即使已有法律程序展開，正式審訊亦通常於研訊後才進行。

第二，委員會多次強調時間因素的重要性，未來將因應實際情況妥善安排聽證進程。委員會將繼續秉持公正、透明原則，推進研訊工作，以回應公眾對真相與制度完善的期盼。

陸：已接獲政府跨部門最終調查報告 追究個人責任非工作範圍

【10:15】獨立委員會主席陸啟康表示，為更有效地審視全港大型樓宇維修工程是否存在圍標等系統性問題，委員會早於5月8日已提出，將以多個執法部門提交的報告結論，以及從公眾和團體收到的資料，作為就職權範圍二作出事實裁決的基礎，而不會就該範圍逐一傳召個別證人作供。

陸啟康指出，過往聽證會雖曾聽取關於圍標及不當行為的證供，但主要針對個別案件，而非全港性大型工程；且單憑該等證供，未必能證實存在圍標或不當行為。此外，按職權範圍，委員會無須就每一項香港大型維修工程逐一調查及作出事實裁定，在時間及實際操作上亦不可行。

陸啟康強調，相關執法部門已同步就有關指控展開調查，憑借其多年調查經驗，相信其報告能為委員會了解全港大型維修工程是否存在圍標及非法行為，提供極重要資料。

委員會已於5月15日在網站上傳相關報告及資料，並早前表明如有異議可於6月8日前提出。陸啟康報告，委員會並未收到任何異議，因此決定按原定方式處理職權範圍二的事宜。

大埔宏福苑火災獨立委員會明日( 22日 )起進行第五輪共三場聽證會。資料圖片

記者：黃子龍、曾偉龍