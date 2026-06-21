Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

父親節︱一家大小參觀昂船洲軍營 父親：小朋友應從小接受愛國教育 了解有強大祖國保護

社會
更新時間：11:06 2026-06-21 HKT
發佈時間：11:06 2026-06-21 HKT

解放軍駐港部隊繼續開放昂船洲軍營，適逢今日（21日）是父親節，不少市民趁假期一家大小前來參觀，近9時已有大批人士排隊入場。市民何先生與家人、小朋友一行6人到場，指今日人流很多，形容氣氛熱鬧。他坦言，自身對軍事了解不多，但在港生活多年亦未親身見過解放軍軍營，故一直有意來參觀，惟以往未能搶到門票。今次特地帶同小朋友到場，希望讓他們「見識吓」，對國家、香港有更多了解。

有父親冀讓小孩近距離體驗 了解有強大祖國保護

在港工作的內地居民付先生亦帶同小朋友到場參觀，認為小朋友應從小接受愛國教育，希望讓小孩近距離體驗，了解到自己有強大的祖國保護。他指，今日天氣較昨天晴朗，氣氛亦較好，方便參觀。他續指，因為早前未有機會看到，故最期待槍械表演。

陸軍中尉仇儷諾：裝備展示區讓市民見證國防實力

駐港部隊陸軍中尉仇儷諾說，今日人流較昨日更多，估計因今日的表演吸引市民到場，又指不少市民參觀後覺得相當壯觀，小朋友看到軍方「夢起東方」的標語後亦反應激動。她指，今次展覽有4個主題展廳，其中「裝備模型展示區」最受歡迎，展示區內陳列軍方大部分裝備，對市民而言較新奇，亦讓市民見證國防實力。

記者：伍萬庭

攝影：陳浩元

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
內地網民列中港8大生活差異 感嘆猶如「兩個不同的世界」教育風氣/婚姻觀念/交通網絡
內地網民列中港8大生活差異 感嘆猶如「兩個不同的世界」教育風氣/婚姻觀念/交通網絡
生活百科
2026-06-19 17:59 HKT
曾志偉跟紅顏知己遊佛山默契互動惹熱議  女方默默守候  相交逾10年有情有義
曾志偉跟紅顏知己遊佛山默契互動惹熱議  女方默默守候  相交逾10年有情有義
影視圈
20小時前
惡漢急Call「聽朝返寫字樓見我」 港男一頭霧水追問到底 網民驚揭科技陰謀：引你開聲偷「呢樣嘢」｜Juicy叮
惡漢急Call「聽朝返寫字樓見我」 港男一頭霧水追問到底 網民驚揭科技陰謀：引你開聲偷「呢樣嘢」｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
六合彩︱頭獎800萬今晚攪珠。資料圖片
六合彩︱800萬頭獎攪珠結果出爐 即睇幸運兒係咪你!
社會
13小時前
4012橙特別甜？拆解水果標籤4大玄機 這數字代表有機栽種？
4012橙特別甜？拆解水果標籤4大玄機 這數字代表有機栽種？
食用安全
18小時前
父親節│退休夫妻化身寄養爸媽 父親節添「孫女」三代同堂聚餐
父親節│退休夫妻化身寄養爸媽 父親節添「孫女」三代同堂聚餐
社會
4小時前
周潤發低調接濟TVB退休老人善行曝光  曾宴請過百幕後聚餐超念舊  重情重義盡顯一流品格
周潤發低調接濟TVB退休老人善行曝光  曾宴請過百幕後聚餐超念舊  重情重義盡顯一流品格
影視圈
2026-06-20 10:00 HKT
王君馨豪搞派對李亞男岑麗香等群星到賀 一歲女兒萌爆近照曝光 Grace激吻老公甜到漏
王君馨豪搞派對李亞男岑麗香等群星到賀 一歲女兒萌爆近照曝光 Grace激吻老公甜到漏
影視圈
15小時前
工作人員展示侵華日軍相關相冊（影印件）。新華社
異種輸血｜抗日戰爭期間23人做人體實驗留記錄 輸入馬、羊、狗血
即時國際
11小時前
陳敏兒離世丨長子廖文哲談新歌寫「召喚死去的母親」 驚揭發布後媽媽即病逝：好神奇
陳敏兒離世丨長子廖文哲談新歌寫「召喚死去的母親」 驚揭發布後媽媽即病逝：好神奇
影視圈
13小時前