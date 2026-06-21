父親節︱一家大小參觀昂船洲軍營 父親：小朋友應從小接受愛國教育 了解有強大祖國保護
更新時間：11:06 2026-06-21 HKT
發佈時間：11:06 2026-06-21 HKT
發佈時間：11:06 2026-06-21 HKT
解放軍駐港部隊繼續開放昂船洲軍營，適逢今日（21日）是父親節，不少市民趁假期一家大小前來參觀，近9時已有大批人士排隊入場。市民何先生與家人、小朋友一行6人到場，指今日人流很多，形容氣氛熱鬧。他坦言，自身對軍事了解不多，但在港生活多年亦未親身見過解放軍軍營，故一直有意來參觀，惟以往未能搶到門票。今次特地帶同小朋友到場，希望讓他們「見識吓」，對國家、香港有更多了解。
有父親冀讓小孩近距離體驗 了解有強大祖國保護
在港工作的內地居民付先生亦帶同小朋友到場參觀，認為小朋友應從小接受愛國教育，希望讓小孩近距離體驗，了解到自己有強大的祖國保護。他指，今日天氣較昨天晴朗，氣氛亦較好，方便參觀。他續指，因為早前未有機會看到，故最期待槍械表演。
陸軍中尉仇儷諾：裝備展示區讓市民見證國防實力
駐港部隊陸軍中尉仇儷諾說，今日人流較昨日更多，估計因今日的表演吸引市民到場，又指不少市民參觀後覺得相當壯觀，小朋友看到軍方「夢起東方」的標語後亦反應激動。她指，今次展覽有4個主題展廳，其中「裝備模型展示區」最受歡迎，展示區內陳列軍方大部分裝備，對市民而言較新奇，亦讓市民見證國防實力。
記者：伍萬庭
攝影：陳浩元
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