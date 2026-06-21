夏至︱天文台料一連四日市區酷熱升至33°C 周三沙田/大埔/上水等高見36°C

天文台今日（21日）表示，副熱帶高壓脊會在未來兩三日為廣東帶來普遍晴朗及持續酷熱的天氣。隨著副熱帶高壓脊減弱及受廣闊低壓槽影響，本周後期華南有驟雨及雷暴。此外，熱帶氣旋米克拉會在明日橫過菲律賓以東海域並繼續增強，隨後大致移向台灣至琉球群島一帶。

一連四日酷熱 6.24沙田/大埔/上水高達36°C

據天文台九天天氣預報，明（22日）起一連四日日間酷熱，市區均升至33度，周三（24日）新界多區包括沙田、大埔、上水、打鼓嶺等均更高達36度。天文台預計周六（27日）起才會因多雲、驟雨及雷暴而降溫至約最高31、32度。

在今午4時，強烈熱帶風暴米克拉集結在馬尼拉以東約1140公里，預料向西北偏西移動，時速約22公里，橫過菲律賓以東海域並逐漸增強。

本港地區今晚及明日天氣預測大致天晴。明早最低氣溫約28度。日間酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度。吹和緩南至西南風。

展望隨後一兩日大致天晴，日間酷熱。本周後期有幾陣驟雨。