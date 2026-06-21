父親節│緊接端午節長假期 不少市民選擇外遊 影響本地餐飲需求

今日是父親節，到酒樓飲茶是慶祝活動之一。不過，有飲食業界人士指，今年父親節緊接端午節長假期，不少市民選擇外遊，影響本地餐飲需求，令訂枱量未達去年一半，形容整體表現不理想，認為不少家庭已於端午節前後聚餐，父親節未必再外出慶祝。亦有業界人士預計，父親節生意與平時星期日相若，與去年情況接近。

今年父親節訂枱量未達去年一半 整體表現不理想

旺角倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠表示，今年父親節訂枱量未達去年一半，形容整體表現不理想，反而端午節市道則較為暢旺。他指，由於今年父親節臨近端午節，不少家庭已於端午節前後聚餐，父親節未必再外出慶祝。加上本港出生率持續偏低，家庭子女數目減少，節日聚餐需求因而下降，部分子女亦可能以給現金代替外出聚餐，令酒樓生意不理想。

到酒樓飲茶是慶祝父親節的傳統活動之一。資料圖片

價錢方面，他表示，雖然成本有所增加，包括海味等食材價格上升，但若加價將削弱競爭力，故仍維持與去年相若價格。

聯邦酒樓集團董事總經理譚兆成指， 預計父親節生意與平時星期日相若，與去年情況接近。父親節緊接端午節長假期，不少市民選擇外遊，影響本地餐飲需求。他表示，雖然成本上升，但因酒樓有存貨，相對影響較小，加上市道疲弱，因此不敢加價，以免影響客流。

記者：蔡思宇