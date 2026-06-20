天文台｜連續4日天氣酷熱 6.24溫度升到34 °C 熱帶氣旋米克拉料向呢個方向移動！

過去幾天連場暴雨，本港終於迎來了晴天，不過，在天晴之餘，由明天開始連續4日天氣酷熱。天文台預料下周三(24日)市區最高氣溫達34度。同時，熱帶風暴「米克拉」正移向菲律賓以東海域並會繼續增強。此外，天文台預測隨著一道廣闊低壓槽影響廣東，本港下周後期天氣將會轉差，迎來驟雨及雷暴。

全港各區今日「熱爆」 氣溫破32度

天文台表示，一股偏南氣流正影響廣東，副熱帶高壓脊逐漸覆蓋南海北部，未來數日華南地區將迎來晴朗及酷熱的天氣。本港今日下午部分時間有陽光及炎熱，亦有幾陣驟雨，廣泛地區已錄得超過30度，其中新界多區如屯門及部分地區更錄得32度或以上氣溫，而今晚將大致多雲。風勢方面，吹和緩至清勁偏南風，初時高地間中吹強風。

並且，根據9天天氣預報，由明日（21日）起至下周三（24日），本港大致天晴，日間酷熱，下周三（24日）最高氣溫預測更將達34度。市民在戶外活動時需特別注意防暑。

「米克拉」持續增強 移向菲律賓以東迫近台灣

熱帶風暴「米克拉」凌晨生成，在今午12時，集結在雅蒲島以北約540公里。天文台預料，「米克拉」將以時速約22公里向西北偏西移動。根據預測路徑，「米克拉」會在未來一兩日移向菲律賓以東海域，迫近台灣，並會繼續增強。

雖然未來數日天氣酷熱，但天文台展望，一道廣闊低壓槽會在下周後期影響廣東，為該區帶來有驟雨及雷暴的不穩定天氣。預料下周四（25日）本港局部地區有驟雨；而下周五（26日）至下周一（29日）大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，屆時氣溫將稍為回落。