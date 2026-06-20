《精準扶貧成果報告》不再定義貧窮 陳國基：貧窮線定義有缺點和不足之處

香港政府早前公布《精準扶貧成果報告》，不再定義「貧窮」及「貧窮線」。政務司司長陳國基今日(20日)在電台節目中強調，此舉絕非為了免除政府的關鍵績效指標（KPI），以往用貧窮線定義有缺點和不足之處。他指出，過去的貧窮線僅以「收入」作為單一衡量指標，完全忽略了市民的實際資產狀況。隨著本港人口持續高齡化，只會越來越多人「貧窮」，卻無法幫助政府精確識別真正需要援助的群體，亦無法找到一定比例的「相對貧窮」群組，更遑論為他們提供度身訂做的支援。

構築兜底社會保障 確保弱勢基本生活

在推動精準扶貧的同時，陳國基重申政府的策略首重「兜底保障」。當市民因傷殘或突發事件導致生活水平跌入特定警戒線時，社會保障安全網——即綜合社會保障援助（綜援）計劃便會即時介入。除了提供直接的經濟援助，亦會捆綁式地免除其基本生活負擔，包括公屋租金豁免、子女讀書書簿費減免、免費醫療福利等。這套最基本的社會安全保障，確保了低收入人士在香港能獲得最基本的生存底線。在「精準扶貧」下，有三類人士需要支援，包括獨老及雙老家庭，單親及劏房家庭，這三個群組約有90萬人。

社區客廳釋放空間 凝聚人際重建社交

為了落實行政長官提出超越綜援保障的「精準扶貧」概念，政府針對特定群體推出多項針對性措施。陳國基表示，政府目前已設立了十四間社區客廳，並計劃於今年內再增設四間至十八間，至今已登記約一萬個家庭，累計使用人次高達二百萬。他亦指社區客廳能提供精神上幫助，比直接金錢資助更有用，幾乎全部用戶都認為有幫助，成功將「劏房變為睡房」。

青年計劃開拓眼界 課後託管解放勞力

在防止跨代貧窮方面，政府重點推行了「共創明「Teen」計劃」，至今已服務一萬四千名學生，亦逐步推廣至公共屋邨的基層學童。陳國基分享，基層兒童的智力與常人無異，唯獨缺乏擴闊眼界和累積生活經驗的機會。透過計劃為學童配對友師，並舉辦各類參觀活動，絕大部分學童均錄得顯著改善。此外，政府亦與超過二百間學校合作推行「課後託管服務」，讓學童放學後留校至傍晚六時，並由非政府組織協助輔導功課。此舉不僅讓家長能重返職場工作，使受惠家庭的月均收入增加約3500元，未來這項計劃將會推廣至全港所有學校。

主動上門接觸長者 關愛隊伍編織安全網

面對人口老齡化帶來的挑戰，政府的扶貧策略已由「被動等待市民求助」轉為主動上門。陳國基指出，關愛隊伍已積極進行洗樓拍門，主動發掘社區中的獨居及雙老家庭，並成功將一萬三千多個有需要的個案轉介至專業社會服務機構，及早介入心理或社交危機。為了吸引不願出門的長者融入社區，政府與八大食肆及愛心商戶合作，推出平價餐券。長者若要領取餐券，必須親自前往社區中心，這項「愛心食肆」計劃成功帶動首次涉足社區中心的長者人數大幅度增加。

醫療、教育和福利佔政府開支6成 投入資源須「精準」

政府在醫療、教育和福利三大範疇的年度總開支高達 3,500 億元，佔政府整體支出的六成，且相關投入正持續增加。以社會福利為例，其開支由 2020-2021 年度的 890 億元，大幅增至現時約 1,359 億元，增幅超過五成，單是社福開支已佔政府總支出約百分之二十三。陳國基強調，此類開支對社會而言實屬必要，但政府在增加投入的同時必須恪守「精準」原則，避免浪費資源。

跨界別「政商民」三方合作

為達致最佳的扶貧和安老成效，政府積極倡導「政商民」合作模式，避免單打獨鬥。商界的參與能為社會帶來多重效益：首先，這能增強企業對社會的責任感與歸屬感；其次，企業投入亦帶來很大的好處。他舉例指「社區客廳」裝修費及租金均由商界全數承擔，而政府則負責出資聘請非政府機構的社工進行日常營運。這種合作模式令社會的受惠面更大。

人口政策配合居家安老藍圖

面對低生育率與人口老齡化帶來的勞動力減少挑戰，政府正雙管齊下進行規劃。一方面，政府透過修訂出入境政策，吸引外地人才來港發展以「做大個餅」，維持健康的撫養比率並促進經濟增長。另一方面，政府在長者支援上亦作出了多層次部署，除了適時檢討並繼續發放高齡津貼等經濟支援外，亦將「居家安老」列為未來扶貧委員會的研究重點。

