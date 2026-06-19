「認識家國同心慶回歸」兒童畫展開幕 葵青警區夥內地結合藝術宣傳社區防罪

為慶祝香港回歸祖國29周年及端午佳節，由亞洲教育科技文化基金會聯合多個內地及香港機構合辦的「認識家國同心慶回歸」川渝．童真童趣．合川兒童畫視界香港巡展暨防罪・愛港繪畫比賽得獎作品展，今日（19日）於葵芳新都會廣場L3中庭舉行揭幕。活動一邊展示巴渝特色童畫，一邊以藝術推廣防罪防騙資訊，多位政商、藝文界嘉賓及藝人到場支持。

活動由亞洲教育科技文化基金會、香港警務處葵青警區、重慶市合川區人民政府及香港美術家協會聯合主辦，並獲葵青民政事務處及香港四川社團總會支持，新都會廣場提供場地。主辦方亞洲教育科技文化基金會為本港慈善機構，亦是聯合國教科文組織香港合作機構，長期深耕兩地青少年文化教育交流。

結合藝術推廣防罪 跨界合作弘揚家國情懷

開幕禮上，亞洲教育科技文化基金會聯席創會會長鄺文匡與香港美協主席林天行先後致辭。他們表示，在回歸前夕舉辦此活動，期望以少年兒童的畫作作為溝通橋樑，讓香港青少年加深認識祖國各地的獨特文化，厚植家國情懷。同時，活動透過警民合作，以輕鬆的藝術形式普及防罪知識，凝聚愛港力量，說好一國兩制下香港同心發展的故事。現場更設有藝人表演，由鄧依婷、賴彥妤及莫家淦獻唱助興，翟威廉則以互動問答形式向市民宣傳防罪防騙資訊，現場氣氛熱烈。

亞洲教育科技文化基金會聯席創會會長鄺文匡及香港美協主席林天行先後致辭，他們均表示藉此回歸前夕舉辦是次活動，冀透過少年兒童畫作作為溝通橋樑，讓香港青少年認識祖國各地獨特文化，厚植家國情懷。同時結合警民合作，以輕鬆藝術形式普及防罪知識，凝聚愛港護社力量，以多元文藝活動講好一國兩制下香港同心發展的故事。其後安排多場藝人現場獻唱助興。由鄧依婷、賴彥妤及莫家淦演繹歌曲，動人旋律為開幕禮增添熱鬧氣氛，現場觀眾掌聲不斷，不少市民駐足觀賞表演及打卡留影。翟威廉則結合警方的防罪防騙宣傳與現場街坊進行問答互動，氣氛熱烈。

國家級兒童畫首登陸葵青 展現巴渝民俗風貌

展覽共分為兩大部分，其中「合川兒童畫巡展」為首度登陸香港葵青區。合川兒童畫發展超過60年，於2008年獲國家文化部授予「中國民間文化藝術（兒童畫）之鄉」美譽。歷年來，合川兒童畫累計有500多件作品榮獲國際獎項，並有1,860件作品在全國賽事中獲獎，曾遠赴法國、日本、美國及德國等十多個國家展出。

這些作品以獨特的重彩風格為特色，並運用線描、水墨、版畫等多元手法，描繪巴渝當地的養蠶、龍舟及鄉間民俗等生活百態，富有濃厚鄉土氣息。首都師範大學教授尹少淳曾讚揚合川童畫具備獨特的本土藝術面貌。自2019年起，該展覽已在內地多個省市美術館展出，是次在港展出，能讓香港市民近距離感受巴蜀少年筆下的祖國山河，促進兩地文化交流。

警民同心繪畫防罪 攜手共建平安社區

另一展出部分為「防罪·愛港繪畫比賽」作品展。該比賽由主辦方與葵青警區合辦，面向葵青區中小學生徵集原創畫作。參賽學生透過畫筆，將「全民防罪·守護萬家」的理念融入藝術創作中，以純真的視角詮釋防騙與防罪議題。主辦方期望透過展覽，進一步推動警民同心，共同建設平安和諧的葵青社區。



活動詳情：

日期︰ 2026 年 6 月 19 日(五)至 6 月 25 日 (四)

時間：10:00 - 22:00

地點 ︰ 葵芳新都會廣場L3中庭

(*6月20日至24日設置香港警務處防騙吉祥物「提子」裝置讓市民打卡贏取小禮物)