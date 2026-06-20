新聞追擊︱大廈維修棚架伸馬路成都市行車陷阱 九巴轉介部門跟進按年增四成 議員促加強巡查 若惡化應修例

本港近年有不少大廈維修，惟工程棚架伸出路面變成都市陷阱，屢引發交通意外。據九巴數據顯示，前年及去年錄得月均1.17及1.25宗須轉介部門的棚架影響行車安全個案，今年首4個半月，月均有1.78宗，按年增約四成。據悉，有巴士公司向運輸署投訴棚架伸出行車道路問題，屋宇署近日已發出通告函件提醒業界，指大廈棚架須符合與馬路距離的要求。有立法會議員預期未來外牆搭棚漸多，但僅以指引規管並不足夠，若情況惡化，政府應考慮立法規管。

2043年料有2.43萬幢50年舊私樓

本港現時有近9,000幢樓齡50年以上的的私人住宅，推算至2043年更增至2.43萬幢。大量樓宇步入維修期，市區棚架處處，引發不少交通意外，例如去年11月一輛城巴於跑馬地黃泥涌道撞及大廈棚架，竹枝插穿巴士上層玻璃，同月亦有城巴於堅尼地城途經域多利道時，遭地盤伸出馬路的鐵枝插爆車廂玻璃；去年4月，一輛城巴於紅磡馬頭圍道轉彎時撞及唐樓外牆棚架，竹枝插穿上層車窗，玻璃碎裂。

九巴回覆指，前年至今年5月中，共將37宗有關棚架影響行車安全的個案轉交相關部門跟進，其中前年及去年分別有14宗及15宗，月均分別1.17及1.25宗。今年至5月中有8宗，月均1.78宗，按年升幅達約四成。九巴發現有關情況時，會即時聯絡部門或報警處理，並在現場放置提示牌及以訊息提示車長。

城巴發言人表示，會就延伸至行車路面的外來物件，持續與各政府部門保持緊密溝通。整體而言，當公司發現路面出現障礙物，會按既定機制及時通知駕駛相關路線的車長，以及與政府部門聯絡跟進事件。

屋宇署向業界發通函提醒

據悉，近月有巴士公司向運輸署反映部分棚架伸出行車路，影響巴士行車安全。政府發言人回覆指，屋宇署已發出通告函件，提醒建築業界及物業管理人員遵守有關棚架與車路的安全淨距要求。通函指，棚架與車路的距離需符合《運輸策劃及設計手冊》中的規定，並就巴士路線上搭建棚架通知相關巴士經營商。《手冊》規定，棚架在車路上方的最淨高要求介乎2.3米至5.6米，與車路邊的水平淨距要求為0.5米至1米。

汽車交通運輸業總工會九龍巴士分會主任黎兆聰表示，留意到近年大廈外牆棚架增多，彌敦道亦有很多棚架，倘棚架竹枝伸出馬路，令車長防不勝防，但印象中巴士公司相關的意外索償每年不超過10宗。他補充，現時有不少輪椅客，車長須向行人路降低車身方便上落，如路邊有突出的棚架，便很容易插爆車廂玻璃。

港九搭棚同敬工會理事長何炳德表示，舊樓距離馬路空間狹小，搭棚師傅需預留足夠高度和闊度讓車輛通過，但個別師傅未有提前評估距離，造成碰撞風險。

立法會議員莊豪鋒表示，預計未來舊樓外牆維修愈來愈多，棚架意外風險有增無減，現時政府僅以指引規管，未必能有效提升棚架工人意識，除要加強搭棚工人培訓外，政府應考慮適時諮詢業界，倘情況惡化，便應立法規管。他又指，短期內屋宇署應特別針對交通黑點、轉彎位和司機盲眼位的外牆棚架的巡查，防範意外發生。

記者︰曾偉龍