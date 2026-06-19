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文創處資助業界參與中國國際動漫節 設香港館展出潮流玩具、遊戲及虛擬藝人等

社會
更新時間：17:33 2026-06-19 HKT
發佈時間：17:33 2026-06-19 HKT

文化體育及旅遊局轄下文創產業發展處資助香港數碼娛樂協會組織業界參與於6月15日至19日在杭州舉行的第22屆中國國際動漫節，以「潮遊動漫」為主題設立香港館，展出潮流玩具、遊戲、動畫、漫畫、虛擬藝人，以及文化知識產權衍生產品和內容，推廣香港文創產業。為期5天展期的香港館反應踴躍，可見訪客對香港數碼娛樂產業的多元活力深感興趣。

文體旅局轄下文創處資助業界參與中國國際動漫節，並設立香港館，展示近20個文化知識產權及其創意產品。政府新聞處
文體旅局轄下文創處資助業界參與中國國際動漫節，並設立香港館，展示近20個文化知識產權及其創意產品。政府新聞處

今屆邀16間港企參與  展示近20個不同風格文化知識產權及創意產品

中國國際動漫節香港館由文創處連續第三年資助設立，今屆共邀得16間香港企業參與，展示近20個不同風格的文化知識產權及其創意產品。除了融合香港本地特色及現代潮流元素的潮玩、遊戲、動畫及漫畫作品外，館內更展出了運用擴增實境及虛擬實境等技術、虛實融合的互動創意產品，充分體現科技與文化的深度交融，為觀眾帶來沉浸式觀展體驗。此次參展不僅展現了香港在數碼娛樂領域的獨特優勢，更將本港業界的優秀創意與實力推廣至中國內地市場，藉此深化兩地在動漫產業方面的交流與合作，協助業界拓展更廣闊的商貿網絡。

香港館大受歡迎，參觀者大排長龍。政府新聞處
香港館大受歡迎，參觀者大排長龍。政府新聞處

中國國際動漫節由國家廣播電視總局、中央廣播電視總台及浙江省人民政府主辦為中國內地最具規模、備受矚目且極具影響力的動漫界盛事之一。

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