星島龍舟隊參戰旭日盃 蔡加讚勉勵再接再厲

星島龍舟隊連續2年參戰旭日盃，今年雖無緣獎牌，但隊員上下賽後仍然回味備戰與參戰的過程。星島新聞集團主席蔡加讚親自到場為健兒打氣，同時擔任旭日國際盃邀請賽的頒奬嘉賓。蔡加讚讚揚星島龍舟隊表現出難能可貴的團隊精神，同時勉勵他們再接再厲，繼續參與這項有意義活動。

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龍舟隊隊長：即使60歲都一樣可以撐落去！

在星島美術及製作部任職的隊長Gary稱，隊員參賽前已完成12堂基本訓練，由於有新手加入，新舊成員需時磨合，而隊員之間工作時間不一，需要互相遷就才能湊齊人數一同受訓，加上今年有大學隊加入，對手戰力較去年強，即使四強不入，認為盡力便無愧於心，「大家都很辛苦的，每一次練完都想死，但每次練完都見證自己進步過上一次，就覺得好開心。」他揚言明年繼續參加，「最重要係意志力，年紀不是一個問題，即使你60歲，都一樣可以撐落去！」

隊中年紀最輕的24歲Hugo表示，為了趕及參賽訓練進度，需工餘時間連日訓練，不斷重複訓練同一個動作，對肩膊及腰部力量要求強度較大，所以他每次完成訓練之後比較疲累，他認為只要贏到自己，已經等同取得第一!

星島龍舟隊比賽後齊集一起總結經驗，期望日後吸引更多新力軍加入，壯大星島龍舟隊聲勢。為了激勵士氣，龍舟隊特別安排頒獎環節，由隊長Gary頒獎狀給每位有份受訓及落場的成員，再逐一合照，一同切燒豬慶祝兼補充體力，全員齊聲揚言「明年再接再厲！」