端午節｜香港國際龍舟節開鑼 一連13天尖沙咀海濱舉行 檔主冀生意額增一至二成

今日（19日）是端午節，由香港旅遊發展局主辦的「香港國際龍舟節」，今日起至7月1日，一連13日於尖沙咀海濱舉行，橫跨端午及七一假期。有攤位負責人稱人流較上年增加，盼營業額增一至二成。

沿途設四大主題打卡位

活動期間，星光大道一帶設「龍舟美食街」及「啤酒樂園」，供應傳統糭子、龍舟造型雪條及啤酒等，周末及公眾假期另有樂團演出。海濱沿途設四大主題打卡位，包括可以AI生成短片的龍舟共創站、長22米傳統木龍舟等。旅發局亦於梳士巴利花園設非遺工作坊及VR划槳體驗。適逢今年是龍舟賽50周年，作為重頭戲的國際邀請賽則於下周末(27至28日)在尖東海濱舉行。

香港永明金融有限公司首席客戶及市場總監劉啟予稱，此次活動的VR划槳體驗，讓觀眾親自參與划龍舟，是科技及傳統的非物質文化遺產結合，並盼望藉此活動聯絡社區。

生力啤酒龍舟節負責人李小姐稱，上年亦有參加此活動，而今年將攤位遷至星光大道，稱有信心人流增長超過一半，近日已有不少人詢問活動及攤位資訊，預料營業增長兩成以上。

龍舟美食街檔主李先生稱，因今年大會有更多活動，人流較上年有所增加，料營業額增一成，亦特別為節日增設特色傳統產品，如龍舟形狀的雪條，顧客反應熱烈。又稱星光大道具有特色且是遊客必經的地方，故盼有更多活動推出，刺激消費。

天公造美人流較上年增加

連日有雨，今日難得放晴，星光大道旁氣氛熱烈，人頭湧湧，有遊客一家到打卡位前輪流拍照。有來自福建的遊客稱在酒店看到電視廣告，特意來參加龍舟節。他直言現場氣氛不俗，海濱亦有不同美食攤位。另有內地遊客稱若提前得知龍舟活動則會抽時間出席。

攜同小朋友前來的廖先生、廖太則原以為今日有龍舟競賽，到場後才發現賽事下周末(27至28日)才舉行，他稱雖然今日撲空，但仍能到現場感受氣氛，亦可透過傳統木龍舟打卡位，讓小朋友認識非物質文化遺產。而途經的市民高先生稱，知悉下周有龍舟比賽，打算今日到打卡位參觀。今次他首次參與星光大道旁的端午節活動，形容現場氣氛不錯。

實習記者：歐翔泰

攝影：歐翔泰