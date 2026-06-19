港珠澳大橋香港口岸6月25日起推「無感e-道」 過關仍須攜帶實體身份證
更新時間：11:48 2026-06-19 HKT
發佈時間：11:48 2026-06-19 HKT
發佈時間：11:48 2026-06-19 HKT
港珠澳大橋香港口岸將於6月25日起啟用全港首個「無感通關」試點，推出全新「無感e-道」服務。已登記的合資格香港永久性居民在離境大堂過關時，可透過容貌識別及人工智能技術，以不停頓方式完成自助出境檢查手續，全程無需出示香港身份證或二維碼。添馬台今日（19日）在社文平台發帖，指市民需注意，過關時仍須攜帶實體身份證。
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