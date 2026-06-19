人才辦與機構合辦活動  鼓勵來港人才投身義工服務融入社區

今日(19日)是端午佳節，香港人才服務辦公室日前與聖雅各福群會「We嘩藍屋」合辦端午節活動，邀請來港人才攜同家人到灣仔藍屋建築群參與義工服務，與本地居民共慶佳節。

活動期間，人才及其家人了解端午節由來與傳統習俗，並認識藍屋作為香港歷史建築及社區保育項目的背景。人才家庭其後聯同本地家庭，一同利用環保及回收物料製作迷你龍舟，並品嚐端午糭，並協助設置孩子們其後參與迷你龍舟競技賽的場地，在輕鬆互動的氣氛中加深與本地社群的連繫。

讓參加者結識本地朋友並回饋社會

人才辦總監陳海勁出席活動並與人才及居民交流。陳海勁表示，來港人才要真正融入香港，除事業發展外，生活融入和社區連繫同樣重要，因此推出人才義工計劃，鼓勵人才投身義工活動，讓他們認識香港文化、結識本地朋友並回饋社會。今次活動結合端午節傳統，相信更能讓人才及其家庭親身感受香港節慶氣氛和社區人情味。

來自蘇格蘭的Paddy現於啟德體育園工作，今次一家四口齊齊出動，親歷香港的端午節傳統文化，其6歲和10歲的女兒全程投入，在回收膠樽上塗上喜愛的顏色，親手製作環保龍舟參與競技賽，即場試吃糭子，樂在其中。

來自蘇格蘭的Paddy與女兒親手製作環保龍舟參與競技賽。

來自上海、從事銀行業的高才Jessie帶同5歲女兒一同參與活動。

來自上海的Kaye與5歲兒子一同參與活動，透過活動認識本地新朋友。

來港生活已3年欣賞香港安全環境

Paddy表示，一家來港生活已3年，欣賞香港的安全環境，讓女兒得以無憂成長。他說：「香港生活高效便捷，郊野沙灘近在咫尺，工作生活都精彩。但最重要的是不論女兒上學、乘車或到公園玩，我也不用擔心安全問題。」

來自上海、從事銀行業的高才Jessie，則帶同5歲女兒一同參與。她笑言港滬兩地端午節同樣吃糭子，只是口味各有不同，香港龍舟文化也別具特色，在上海反而鮮有機會接觸。她大讚是次義工活動讓她有機會與更多本地家庭交流，女兒更在龍舟比賽中勝出，直呼好玩，期待下次再參加。

藉機與本地家庭交流走進社區

Jessie坦言來港初期隻身打拼，直至參加人才辦教育研討會，了解到香港的教育優勢，才決心接女兒來港升學。看著女兒從一句廣東話也聽不懂，到如今三語切換自如、樂享校園生活，她深感當初的決定很正確。

同樣來自上海的Kaye，今年1月帶同家人來港工作，這次與5歲兒子一同參與活動，她認為活動很有意義，除了加入環保知識，也有助新來港人才有機會與本地市民交流，透過活動認識本地新朋友。不少參與人才都說，活動讓他們走進社區、感受本地人的親切，期待日後繼續以行動為香港出一分力。

人才辦將繼續與不同社區機構合作，為來港人才及其家人提供多元化的義工服務及社區體驗機會，協助他們擴闊生活圈子，在港安居樂業。