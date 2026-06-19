一日兩發黑雨創紀錄 天文台剖白原因：預測暴雨影響位置及時間仍是氣象界一大挑戰

昨日(18日)天氣極不穩定，天文台一日內發出兩次黑色暴雨警告信號，亦是本年第三個黑雨，是自1998年3月有紀錄以來首次。。但當紅雨生效不久隨即改發黑雨，且昨日部分地區雨勢不大，甚至無雨，令人不禁懷疑天文台短時間改發暴雨警告信號的原因。天文台昨在天氣隨筆解釋，由於暴雨是一個較小型的系統，變化可以非常迅速，由發展至消散可能不足一兩小時，而影響範圍可能只有十至幾十公里。提前數小時、甚至一天預測在哪個位置及時間受暴雨影響，仍然是現今氣象界的一大挑戰。

梅雨槽影響周一及周二多處錄得約100毫米日雨量

天文台昨日(18日)發表名為《暴雨後迎端「陽」？》 的天氣隨筆，解釋過去幾日大驟雨的成因以及對今日(19日)端午節的天氣展望。文章指出，溫暖潮濕的西南季候風自上星期六（13日）起影響華南沿岸，而較涼和較暖氣團在內陸角力形成梅雨槽。受梅雨槽影響，本港自上星期六天氣持續不穩定，間中有大驟雨，在星期一及星期二，本港多處錄得約100毫米的日雨量，部分地區的日雨量更超過200毫米。

四原因致大雨 雨區集中西貢東部後漸遠離

文章又提到，受梅雨槽南側的活躍偏南氣流、低空西南急流、副熱帶高壓脊外圍的高空擾動及高層輻散影響，昨日早上驟雨開始在本港東部及南部發展，天文台在早上5時40分發出黃色暴雨警告信號，並在早上6時43分以局部地區大雨提示提醒市民較強的雨區集中在西貢東部。隨著雨區遠離，黃色暴雨警告信號在上午9時25分取消。

正午雨勢增強連升紅黑 新界西北雨量逾百六毫米

隨著珠江口以西有強雷雨區發展並逐漸靠近本港，天文台於上午11時15分再次發出黃色暴雨警告信號。雷達顯示強回波區域主要集中在新界西部並移動緩慢，其他地區則暫未受太大影響。為提醒市民注意局部地區強降雨，有可能出現嚴重水浸，屯門及元朗的局部地區大雨提示於上午11時40分及正午12時發出。

正午後，雷達圖像顯示雨區增強及有跡象擴散並影響其他地區，天文台隨即在12時10分及12時55分分別發出紅色及黑色暴雨警告信號。新界西部及北部的雨量超過160毫米，同時亦有多宗水浸報告。

高空擾動持續影響致黃昏再發黑雨警告

隨著雨帶遠離，本港雨勢逐漸減弱，天文台在昨午逐步改發紅色及黃色暴雨警告信號。然而，由於高空擾動持續影響，雨區繼續在珠江口一帶不斷發展，雷達圖像亦顯示珠江口以西有雷雨帶靠近並急速增強。天文台於下午6時10分再度發出紅色暴雨警告信號，至下午6時35分發出黑色暴雨警告信號。隨著影響香港的雨區減弱，天文台隨後逐步取消所有暴雨警告信號。

連場暴雨過後，截至晚上十時，本港多處地區錄得超過70毫米雨量，而新界及大嶼山部分地區更超過200毫米。

暴雨屬較小型的系統 變化迅速難以預測受影響時間及範圍

天文台又解釋為何能在數小時前預告熱帶氣旋警告信號的更改，但暴雨警告信號通常只能提前十至數十分鐘左右。因為熱帶氣旋和暴雨是不同的天氣系統。熱帶氣旋的生命周期多長達數天，範圍達數百公里。然而暴雨是一個較小型的系統，變化可以非常迅速，由發展至消散可能不足一兩小時，而影響範圍可能只有十至幾十公里。

以昨日的暴雨為例，新界普遍地區受大雨影響，相反港島的雨勢較弱，相距僅十數公里雨量便可以截然不同。所以提前數小時、甚至一天預測在哪個位置及時間受暴雨影響，仍然是現今氣象界的一大挑戰。無論如何，天文台會在可行情況下儘早提醒市民，亦會提早預警水浸等高風險影響。

端午下午驟雨減陽光現 周末酷熱父親節需防高溫

受活躍偏南氣流影響，預料今日端午節（19日）間中有驟雨，初時有幾陣狂風雷暴。但好消息是，隨著副熱帶高壓脊繼續西伸並覆蓋廣東沿岸，預計端午節下午驟雨減少，部分時間有陽光，周末至下周初本港天氣會漸轉酷熱，適逢周日夏至，慶祝父親節的時候也要記得防範高溫。

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