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體院辦精英體育發展研討會 探討科技及AI驅動體育科研

社會
更新時間：22:33 2026-06-18 HKT
發佈時間：22:33 2026-06-18 HKT

香港體育學院在中國香港體育聯盟支持下，今日（18日）舉辦「精英體育發展新里程：驅動體育科研」研討會，吸引運動科學及運動醫學專家、教練及精英運動員等持份者出席。研討會由體院主席鄧竟成致辭，並由文化體育及旅遊局體育專員蔡健斌與立法會議員霍啟剛作主題演講，剖析本港推進體育科研的優勢，並交流人工智能等科技應用，協助運動員爭取佳績。

剖析本港體育科研機遇

在國家「十五五」規劃及特區政府施政方針的引領下，體育科研對精英體育發展的角色愈趨重要。由體院主辦、中國香港體育聯盟支持的「精英體育發展新里程：驅動體育科研」研討會，今日在體院舉行，吸引運動科學及運動醫學專家、教練和精英運動員等體育界不同持份者出席。

研討會先由香港體育學院主席鄧竟成致辭，並由文化體育及旅遊局體育專員蔡健斌及立法會議員霍啟剛作主題演講，從國家及特區政府政策，以及國際趨勢的角度，剖析香港在推進體育科研上的優勢與機遇。

交流體育科技及AI應用 助運動員爭取佳績

隨後舉行的兩場專題座談匯聚了業界領袖、學者、教練和運動員。與會者就體育科技、人工智能及數據分析在訓練、比賽及運動醫療上的應用展開深入交流，冀協助運動員提升競爭力，並在國際體壇上爭取佳績。

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