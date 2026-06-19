端午節│院舍推軟餐糭及桌上爬龍舟遊戲 讓長者重溫傳統節日人情味



對不少長者而言，一隻糭不單是應節食品，更承載著家庭團聚的珍貴回憶，然而，部分院友因吞嚥或咀嚼能力下降，未必能夠輕鬆享用傳統糭子。為迎接今日(19日)端午節，基督教靈實協會轄下靈實胡平頤養院，將舉辦兩場端午節主題活動，透過長者軟餐鴛鴦咸甜糭、桌上爬龍舟遊戲，以及創新科技陪伴服務，與院友一同感受節日歡樂，重溫傳統節日的人情味。

那份對團聚的期待和對家的回憶 依然深藏心中

103歲的梁妙玲婆婆捧著手中的軟餐糭，聞著熟悉的糭葉香氣，憶起往日與家人共度佳節的時光。她說，「以前端午節最熱鬧，一家人會圍埋一齊包糭、睇龍舟。」歲月流轉，生活環境改變，但每逢傳統節日來臨，那份對團聚的期待和對家的回憶，依然深藏心中。院舍今年特別準備長者軟餐鴛鴦咸甜糭，讓院友即使面對身體限制，仍然可以品嚐熟悉的節日味道，在糭香之中重拾昔日回憶。

除了應節美食，院友亦會參與趣味十足的桌上爬龍舟遊戲。大家分組合作、互相打氣，在歡笑聲中體驗龍舟競渡的熱鬧氣氛。活動不僅為院友帶來節日樂趣，更鼓勵他們積極參與社交互動，保持身心活力。

治療型機械夥伴PARO小海豹

節日的快樂，來自人與人之間的連結。在靈實胡平頤養院，這份陪伴亦延伸至日常生活之中。平日深受院友歡迎的PARO智能小海豹，將繼續陪伴院友歡度佳節。作為治療型機械夥伴，PARO能透過觸摸感應和互動回應，為長者帶來情緒支援和感官刺激。不少院友喜歡抱著小海豹輕撫互動，在陪伴之中獲得安慰和歡樂。

另一邊廂，AI童童機械人則透過對話、問答及互動活動，鼓勵院友分享人生故事和節日回憶。有院友談起兒時在河邊觀看龍舟競渡的熱鬧場面，有人憶起母親親手包製的糭子味道。原本簡單的互動，往往成為打開話匣子的契機，讓長者重新投入交流和分享之中。

讓院友感受到被關心 被陪伴和被重視

靈實胡平頤養院院舍經理袁麗華表示：「我們相信照顧長者不只是滿足日常生活需要，更要關顧他們的情感、社交和心靈需要。端午節是一個充滿回憶和人情味的節日，我們希望透過節慶活動、軟餐服務以及創新科技應用，讓院友感受到被關心、被陪伴和被重視，在院舍生活中繼續享受節日帶來的喜悅。」

95歲的院友關婆婆表示：「賽龍舟好好玩，一啲都唔攰，我仲贏了一次第一添!」 院友家屬朱女士表示：「院舍的節日活動好豐富，端午、中秋、聖誕和新年都有相應的活動令院友可以感受到節日氣氛，也回憶起過節的快樂，外出活動也好好，媽媽都很喜歡。」



