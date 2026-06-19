每日雜誌‧人物誌｜人道救援30年 難忘稚童問「哪裏是吾家？」 助難民尋回身份認同與歸屬感 重拾有尊嚴生活

「看見孩子能擁有快樂的童年，那種滿足感，是任何其他工作都無法比擬的。」世界宣明會所羅門群島及瓦努阿圖辦事處總幹事Asuntha Charles溫柔而堅定地說。在長達數十年的人道救援生涯裏，她走過戰火紛飛的阿富汗、飽受飢餓與流離之苦的羅興亞難民營，也踏足受海平面上升威脅的所羅門群島；從協助當地孩子重返校園、推動氣候韌性農業，並搭建平台讓難民的聲音直達政策制定者，她陪伴無數兒童與家庭渡過人生最艱難的時刻。明天是世界難民日，Asuntha呼籲各界持續關注難民處境，幫助他們重新回到正常及有尊嚴的生活。

投身人道工作逾30年，Asuntha先後參與多次大規模難民救援行動，當中包括羅興亞危機（Rohingya crisis）。位於孟加拉的羅興亞難民營是世界上規模最龐大的難民聚居地之一，2017年危機爆發時湧入70萬人，如今在狹小地帶已擠逾110萬人。

Asuntha曾在當地工作多年，幫助過無數流離失所的家庭，但她說最難忘的，是與一名小女孩的對話。那天，女孩先問了她的名字，又好奇追問她來自哪裏。當Asuntha回答完自己的名字及來自印度後，女孩沉默片刻，才輕聲說：「如果你問我的名字，我可以告訴你；但如果你問我的國家，我不知道怎麼回答。」

搭建平台讓聲音傳予執政者

回憶起小女孩坐在難民營裏，說着自己不屬於這個世界上任何一片土地的一幕，Asuntha仍感觸良多。從那時起，她深知人道救援不僅要提供食物、食水和住所等基本需要，亦需要幫助難民找回失去的身份認同與歸屬感。

相比孩子，長者對這種失落感體會更深。她歎言，他們一夜之間被逼離開家園，置身於不同文化及語言的陌生地方，不少長者坦言仍未能適應新的生活，擔憂下一代沒有教育及就業機會，卻對一切無能為力。

Asuntha表示，要改變難民的處境，必須讓他們的聲音傳到更遠的地方，因此持續搭建平台，「讓孩子們可以向政策制定者訴說，成為難民意味着甚麼、他們的感受如何，以及正在尋找怎樣的解決方案。」唯有執政者願意聆聽，難民追尋的才不只是生存，而是一個可以安心稱之為「家」的未來。

對Asuntha而言，人道救援是一種深植於生命的信念——每個人都值得被看見、被珍視。而這份信念，源自她的母親。

Asuntha探望一名來自羅興亞難民營，夢想成為工程師、重建家園的男孩。 宣明會提供

「不被期待的孩子」不容易說放棄

作為家中第4個孩子，Asuntha尚未出生時，母親便面臨艱難抉擇。醫生曾警告繼續妊娠可能危及性命，並建議終止懷孕，但母親拒絕了，態度堅決，「絕不放棄孩子的生命。」所幸，最後母女平安，母親之後亦常常與她開玩笑說，原本她是個「不被期待的孩子」，後來卻成了「最珍貴的孩子」。

「如果她當時沒有堅持，今天我就不會存在。」母親的選擇，不只給了Asuntha生命，更給了她一種永不言棄的處世態度，「每當為了堅持而奮鬥時，我腦海中總會響起母親的聲音，所以我不會那麼容易說放棄。 」

這份精神，亦悄悄滲入了她往後的每一個決定。她起初只是為了照顧年邁的父母，而選擇單身；但隨着歲月流逝，這份心意慢慢擴展，延伸至更遠的地方。她笑道，「我覺得自己成為了一個能為眾多孩子、長者與社區帶來新生的人，我的生命因此變得更有意義。回首過去，我從不後悔對走上人道救援這條路。」

2000年，Asuntha到印度泰米爾納德邦（Tamil Nadu）內，考察受山崩影響的田地。 宣明會提供

去年起，Asuntha出任宣明會所羅門群島及瓦努阿圖辦事處總幹事。初到所羅門群島，她就被當地所吸引，「可以看到蔚藍的海水和周圍的綠意。」然而，在這片美麗景色背後，氣候變化正悄然改寫島民的生活。海平面持續上升、海水倒灌農地，昔日賴以維生的土地正被海洋逐漸吞噬；漁獲減少，也令年輕人被逼離開家鄉尋找工作。當家園慢慢消失，人們失去的不只是生計，更包括與土地相連的文化、身分和歸屬感。

她指出，這些因氣候變化而被逼遷移的人，並不符合現行國際對難民的定義，因此難以獲得相應保障與支援，「當戰爭結束，難民或許仍有機會返回家園；但當一座島嶼被海水吞噬後，這些人還能回去嗎？」

助社區建立抵禦氣候衝擊能力

面對逼在眉睫的危機，Asuntha與團隊致力協助社區建立抵禦氣候衝擊的能力，包括推廣氣候韌性農業、種植紅樹林減緩海岸侵蝕，並為當地兒童提供教育機會，以及成立儲蓄小組，協助家庭累積資源應對災害等。同時，她亦積極鼓勵青年參與環境保育工作，透過教育及回收計劃等方式，尋找更多以自然為本的解決方案。

儘管生活充滿挑戰，當地居民展現出的韌性卻常令她動容。一次到外島探訪期間，海面因強風掀起巨浪，就連經驗豐富的漁民都選擇留在岸上。她卻看見一艘小船在風浪之中緩慢前行，船上只有一名女孩，獨自握着船槳，在翻湧的海浪間奮力向前。

在面對氣候威脅的地區，居民所展現的韌性常令Asuntha動容。 宣明會提供

「我一直擔心船會被浪打翻。」Asuntha道。她從岸邊高處望去，小船顯得格外渺小，卻始終沒有停下。最終，女孩成功穿越風浪，安全抵岸，「我當時在想，這個時代的年輕人擁有多麼強大的決心和勇氣。」世界不乏具備潛質的年輕人，她希望透過教育、培訓和賦能，讓他們成為推動社區和世界改變的力量。

近年香港亦面對高溫及暴雨的氣候挑戰，Asuntha直言，改變不一定要從宏大的行動開始，例如隨身攜帶水樽、減少使用空調、珍惜食物，都是每人力所能及的小事，「我們必須在氣候災難與日常生活中的小小犧牲之間取得平衡。」

她亦鼓勵香港的年輕人善用本地的技術與創新能力，研發更多以自然為本的解決方案，並將這些知識與資源主動與面對氣候危機的弱勢地區分享。她坦言，很希望看到所羅門群島與香港的青年有機會展開交流，讓兩地年輕人親身看見彼此截然不同的生活現實，「這將會是一次具啟發性的交流。」

寄語年輕人 做領袖須堅持信念

在人道救援領域深耕數十年，Asuntha Charles帶領團隊應對過不同的危機。對有志成為領袖的年輕人，她寄語要勇敢面對質疑、堅持信念，更重要的是認識自我，走出屬於自己的領袖之路。

Asuntha不諱言，曾在一些削弱女性賦權的地區工作，親身經歷過領袖能力被質疑、被壓制的處境。然而，每一次被否定，反而成為她更堅定前行的動力，「當有人說『你做不到』、『我們不會聽你的』，那正是激發我決心去證明自己的時刻。」

她指出，領袖能力因人而異，建議年輕人需要根據思考、群體與抱負，去理解自己想成為怎樣的領袖，而非照單全收他人的模式，只有建立清晰的自我認知，才能在外界質疑和批評中站穩腳步。

她形容，成為領袖的道路上從不平坦，荊棘在所難免，因此需要具備勇氣、希望和永不放棄的精神，「你必須相信甚麼是正確的，並始終如一地貫徹到底。」

過去12個月 食物援助分配被削減

根據世界宣明會與世界糧食計劃署發表的2026年度難民研究，國際人道救援資助於2025年底減少40%，導致全球被迫流離失所家庭和寄居社區家庭中超過72%的需求未獲滿足，呼籲各國政府及非政府組織等支持。

研究結果顯示，在過去12個月內，有54%受訪家庭有接受食物援助，但37%的食物援助分配被削減，其中緬甸大跌40%，剛果民主共和國跌38%。在資助削減下，糧食不安全問題出現警示級別危機。平均超過55%家庭正面臨嚴重糧食不安全，其中南蘇丹和剛果民主共和國更分別有93.2%及83.4%家庭面臨嚴重糧食不安全。

此外，有45.4%家庭在過去4星期，其家庭成員一日一夜沒有進食，當中南蘇丹和剛果民主共和國分別有91.5%及75.9%。糧食不安全對兒童更是首當其衝，程度較嚴重的家庭，其兒童陷於乞討及童婚危機高出7倍。

記者：潘明卉