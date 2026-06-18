黑雨︱大西北暴雨早已水浸 網民轟預警滯後：今朝唔掛𠵱家求其掛 打工仔家長全部「半天吊」

香港天文台今日（18日）中午12時55分、午膳時間發出黑色暴雨警告信號，當時「大西北」已經嚴重水浸，發出時機引起一眾市民憤怒，湧到天文台社交平台狂轟其預警嚴重滯後，令眾多打工仔與學生在早晨出門時已被暴雨淋濕，準備「放lunch」才發出黑雨信號，直斥「今朝唔掛，而（𠵱）家求其掛，搞到大家啲時間半天吊」，甚至有家長擔心子女放學安排，批評天文台完全沒有做好災害預警。

網民：元朗落到世界未日咁

今早香港大西北地區出現嚴重水浸，包括屯門、元朗、天水圍、洪水橋及打鼓嶺等，網民形容「元朗落到世界末日咁」，屯門亦園路甚至有汽車被淹沒，但天文台直到中午12時10分才懸掛紅色暴雨警告信號，45分鐘後改發黑色暴雨警告信號。

天文台Facebook的黑色暴雨警告信號帖文，共有300多則回應，當中大部分網民炮轟天文台在午膳期間才掛黑雨，令打工仔及家長極度不滿：「今朝勁大雨未掛反（返）左工，成身濕曬就甘（咁）濕住工作，有啲戶外工作嘅人仲慘，濕住係戶外做野（嘢）」；「正！等大家食完飯返到公司先掛！迫打工仔留佢係（喺）公司」；「小朋友全部都要餓住個肚嚟等你轉黃色警告？」；「市民翻工，學生放學，先嚟掛黑！真有你的！！！！！！火都嚟埋！」

天文台解畫暴雨警告時機

就暴雨警告的懸掛時機，天文台曾於今年5月一篇天氣隨筆《談談暴雨警告及局部地區大雨》解畫，指天文台發出天氣警告會「以科學為基礎」，根據雨區發展趨勢及動向、香港普遍的雨量，以及相關風險等因素作全盤考量，並不會以特定地理區域（例如市區或新界）作準則。

若個別地區雨勢特別大，但雨勢未擴展至香港廣泛地區，天文台會透過「局部地區大雨提示」列出受影響地區及雨量，提醒市民有關地區可能因大雨引致水浸，及早採取防禦措施。

天文台又指，這類「部分地方大雨、有些地方雨勢不大」的情況，在暴雨天氣中並不罕見，因為香港雖然面積不大，但地形相當複雜，山脈、海岸線、城市環境，加上不同天氣系統的移動和發展，都會影響雨區的形成、強度、影響範圍和持續時間。即使同一場暴雨，不同地區的雨量也可以有很大差別。天文台非常理解當市民身處的地點不同時，對同一個暴雨警告的感受亦會有所不同。