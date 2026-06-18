黃廷方慈善基金辦《給阿嬤的情書》放映會 邀逾800名青少年及基層市民免費觀影

《給阿嬤的情書》今日（18日）正式全球上映，黃廷方慈善基金舉辦多場觀映會，並聯同大灣區家園青年公益基金及香港—東盟協會，邀請逾800位本地青少年、基層家庭及在港東南亞社群，前往奧海城the sky免費觀影，透過社區放映促進世代及社群之間的交流。

《給阿嬤的情書》透過細膩的日常片段，描繪跨世代之間的情感連繫，呈現華人社會重情重義的一面。該片自內地上映以來口碑不俗，不少觀眾表示內容樸實動人，令人產生共鳴。

黃廷方慈善基金聯同大灣區家園青年公益基金及香港—東盟協會邀請逾800位巿民，包括本地青少年、基層家庭、東南亞社群，於奧海城the sky 免費觀賞電影《給阿嬤的情書》，期望透過社區放映促進不同世代及社群之間的交流。

以「僑批」為主線 展現深厚家庭連繫

電影以「僑批」作為故事主線，帶出海外華僑對家鄉與親人的牽掛，同時呈現家庭關係與文化記憶的延續，凝聚海內外僑界共識。該片於內地上映後口碑與票房俱佳，相關題材亦引起不少觀眾共鳴。有觀眾表示，片中細節非常貼近生活，例如長輩的日常叮嚀及一餐一飯，均能令人重新反思與家人之間的關係。

黃永光盼將關懷延伸至社區

黃廷方慈善基金董事黃永光表示，《給阿嬤的情書》以細膩手法描繪人與人之間的情感，也呈現家庭與文化在日常生活中的分量。他指出，作品帶有鮮明的地方色彩，同時也能觸動不同背景的觀眾。

黃永光認為，在忙碌的城市生活中，這類作品能讓人放慢步伐，重新思考與身邊人的關係。雖然彼此的文化背景不同，但對親情的重視和體會是相通的。基金會希望透過是次活動，讓不同社群一同欣賞這部作品，促進彼此交流與理解，並將關懷暖意延伸至社區之中。