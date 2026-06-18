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天氣｜天文台料端午有幾陣驟雨 下午部分時間有陽光 周日起連續4日33℃

社會
更新時間：15:35 2026-06-18 HKT
發佈時間：15:35 2026-06-18 HKT

天文台預料隨著位於西北太平洋的副熱帶高壓脊向西伸展，未來一兩日廣東驟雨逐漸減少。根據天文台9天天氣預報，明日(19日)端午節氣溫介乎27至31度，有幾陣驟雨，下午部分時間有陽光。另外，周日(21日)起至星期三(23日)最高氣溫升到33度。

根據天文台9天天氣預報，明日端午節大致多雲，有幾陣驟雨。初時局部地區有雷暴。下午部分時間有陽光；而周六(20日)最高氣溫32度，最低氣溫28度，部分時間有陽光及炎熱，有一兩陣驟雨。

天文台又預料下周初至中期華南天氣酷熱，天色普遍晴朗。預料偏南氣流會在下週後期為廣東沿岸帶來幾陣驟雨。周日(21日)至周三(24日)最高氣溫升到33度，最低氣溫28度，其中周日早上局部地區有驟雨。日間酷熱。周一(22日)及周二(23日)大致天晴。日間酷熱。

下周三(24日)至周六(27日)都有驟雨，其中下周三部分時間有陽光，局部地區有驟雨。日間酷熱。周四(25日)部分時間有陽光及炎熱，有一兩陣驟雨。氣溫介乎28至32度；下周五同樣氣溫介乎28至32度，短暫時間有陽光及炎熱，有幾陣驟雨。下周六最高氣溫稍降一度至31度，大致多雲，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光。
 

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