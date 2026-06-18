8000萬六合彩︱端午金多寶今晚攪珠 即睇近期最旺號碼及投注站

六合彩端午金多寶今晚（18日）攪珠，特設6,000萬港元金多寶，幸運兒若以10港元一注獨中，估計頭獎基金可獲高達8,000萬港元。截止售票時間為今晚9時15分。

16及24號最熱門 複式獎券屢中頭獎

近5次的端午金多寶中，攪出次數最多的號碼是16及24，均被攪出過3次，6、13、26、30、42、44則各被攪出了2次。另外，在今年的4個金多寶中，有4位幸運兒以複式獎券中頭獎。

10大幸運投注站 屯門市廣場最旺

馬會早前公布，「最幸運投注處」易主，中環士丹利街投注處保持長達32年的紀錄被中斷，由屯門市廣場投注處以48次中頭獎次數，登上10大幸運投注站之首。