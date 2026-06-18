逾六成人撐立法禁16歲以下用社交媒體 家長支持率達七成六 團體促政府研立法可行性

隨著海外多國相繼推動限制青少年使用社交媒體，本港兒童網絡安全議題備受關注。新青年論壇聯同香港家長協進會及兩岸匯智於今日（18日）發布一項民意調查，結果顯示當中約6成市民認同立法限制16歲或以下兒童及青少年使用社交媒體，有子女的家長群體更高達76.3%。

網癮及欺凌成最大隱患

民意調查成功訪問了686名18歲或以上市民。觀塘區議員鄧咏駿表示，有高達70.1%市民認為使用社交媒體對青少年的精神健康會帶來「非常大」或「幾大」的影響。同時，有70.6%市民預期青少年會在社交媒體平台上遇到個人安全風險。整體而言，市民最關注的兩大風險分別為「網絡成癮影響日常生活及學業」（25.0%）及「網絡欺凌同騷擾」（24.8%）。

新青年論壇聯同香港家長協進會及兩岸匯智於今日發布，有關兒童及青少年使用社交媒體的民意調查。

調查顯示當中約6成市民認同立法限制16歲或以下兒童及青少年使用社交媒體，有子女的家長群體更高達76.3%。

年輕一代傾向反對立法

香港家長協進會主席梁雄光表示，雖有6成市民認同立法限制16歲或以下兒童及青少年使用社交媒體，但不同世代對立法的取態有所差異。40至49歲或以上的受訪者，約7成傾向支持立法；然而，18至29歲的年輕受訪者，高達51.7%傾向不支持立法，反映出年輕一代更崇尚網絡行為自主，傾向不認同透過立法禁止或限制形式應對網絡的潛在風險。

梁雄光續指，對比澳洲及英國分別達77%及78%的立法支持度，香港市民整體的支持度（61.8%）相對較低，反映本港市民對此議題尚未達成廣泛共識。

促政府盡快進行公眾諮詢

元朗區議員譚德開表示，在保護青少年免受不良資訊侵害的責任歸屬上，最多受訪者（31.5%）認為「社交媒體平台」需承擔最主要責任，其次為「父母」（26.8%）。在各項相對軟性的防成癮措施中，58.1%市民認為「要求社交媒體平台提供更好的家長安全工具」最有幫助。

至於立法限制16歲以下兒童及青少年使用社交媒體，需收集孩子的真實個人資料，政府可以如何釋除大眾對「實名制」可能導致私隱外洩的疑慮。譚德開回應指，相關的保護責任可分為三方面：第一，社交媒體平台承擔主體責任，確保能妥善保管未成年人甚至成年用戶的個人資料；第二，家長亦有責任，可運用監管軟件的權限，審視子女使用社交媒體的時數及確保其網絡安全；第三，政府及相關機構有責任做好宣傳教育，令孩子明白「限制」並非等於「反對」，並促請政府盡快就立法事宜展開公眾諮詢。

最後，主辦機構建議政府推動業界訂立《指引》，鼓勵平台提供更完善的家長管控功能，強化家長把關網絡安全風險的「守門人」角色。同時，呼籲政府總結已立法國家的經驗，著手開展本地立法的可行性研究，並在推動政策時多傾聽青年人聲音。

記者、攝影：陳耀霆

