紅雨｜教育局宣布下午停課 家長要立即接回學生？一文睇清停課安排！

暴雨颱風停課安排｜天文台今日(16日)發出紅色暴雨警告，教育局宣布下午校停課。香港夏季不時受颱風及暴雨等惡劣天氣影響，天文台會適時發出警告信號。為保障學生安全，教育局設有清晰的停課指引。下文為您精心整理教育局停課指引，即睇黃紅黑雨、不同颱風警告（風球）下的上課安排！

根據教育局指引，天文台發出不同級別的暴雨警告時，學校的上課安排會有所不同，尤其紅色或黑色暴雨警告的發出時間，更是決定是否停課的關鍵。

當天文台發出黃色暴雨警告信號，除非教育局另有公佈，否則所有學校（包括幼稚園）均應照常上課。

對於紅色或黑色暴雨警告，停課安排則根據警告發出的具體時間而定，詳情如下：

上午 5:30 至上午 6:00 前發出 ：上午校及全日制學校全日停課。未離家上學的學生應留在家中。學校須實施應急措施，並安排人手照顧可能已返抵學校的學生，在確保安全的情況下才讓學生回家。

：上午校及全日制學校全日停課。未離家上學的學生應留在家中。學校須實施應急措施，並安排人手照顧可能已返抵學校的學生，在確保安全的情況下才讓學生回家。 上午 6:00 至上午 8:00 前發出 ：上午校及全日制學校學生無需上課。未離家的學生應留在家中。學校必須保持校舍開放並安排應急措施，照顧已返校的學生。如學生在上學途中獲悉停課，應視乎雨勢及交通情況決定是否繼續前往學校。已到校的學生應留在校內，待情況安全後才回家，家長無需急於到校接回子女。

：上午校及全日制學校學生無需上課。未離家的學生應留在家中。學校必須保持校舍開放並安排應急措施，照顧已返校的學生。如學生在上學途中獲悉停課，應視乎雨勢及交通情況決定是否繼續前往學校。已到校的學生應留在校內，待情況安全後才回家，家長無需急於到校接回子女。 上午 8:00 至上午 10:30 前發出 ：上午校及全日制學校應繼續上課，直至正常放學，並須在安全情況下讓學生回家。

：上午校及全日制學校應繼續上課，直至正常放學，並須在安全情況下讓學生回家。 上午 10:30 至上午 11:00 前發出 ：下午校停課，學生應留在家中。上午校及全日制學校則應繼續上課至正常放學，並在安全情況下讓學生回家。

：下午校停課，學生應留在家中。上午校及全日制學校則應繼續上課至正常放學，並在安全情況下讓學生回家。 上午 11:00 至下午 1:00 前發出 ：下午校學生無需上課，應留在家中。下午校必須開放校舍至正常放學時間，並安排人手照顧已到校的學生。已返校的學生應留在校內直至安全才回家，家長無需急於到校。上午校及全日制學校則繼續上課至正常放學。

：下午校學生無需上課，應留在家中。下午校必須開放校舍至正常放學時間，並安排人手照顧已到校的學生。已返校的學生應留在校內直至安全才回家，家長無需急於到校。上午校及全日制學校則繼續上課至正常放學。 下午 1:00 或以後發出：所有學校均應繼續上課，直至正常放學時間，並在安全情況下讓學生回家。

教育局暴雨警告停課安排

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除了暴雨警告，天文台發出的熱帶氣旋警告信號（俗稱「風球」）亦是決定中小學及幼稚園是否停課的重要依據。

當天文台發出一號戒備信號，除非另行通知，所有學校（包括幼稚園）應照常上課。

若天文台發出三號強風信號，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校均應停課。其他學校則應照常上課，除非另有通知。

當天文台發出八號預警，或已發出八號或以上熱帶氣旋警告信號時，所有學校均應停課。

當天文台改發三號信號以取代八號或以上信號時，學校將按以下安排恢復上課（除非教育局事前已公布所有學校全日停課）：

上午 5:30 前改發 ：上午校及全日制學校應恢復上課。

：上午校及全日制學校應恢復上課。 上午 10:30 前改發：下午校應恢復上課。

當天文台改發一號信號或取消所有熱帶氣旋警告信號，除非事前已公布全日停課，否則學校應於當日下午或翌日上午恢復上課。

教育局颱風警告（風球）停課安排

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