紅雨‧持續更新｜公共服務最新消息 教育局宣布下午校學生停課
更新時間：12:25 2026-06-18 HKT
發佈時間：12:25 2026-06-18 HKT
發佈時間：12:25 2026-06-18 HKT
天文台預料，與活躍偏南氣流相關的強雷雨區正影響廣東沿岸。天文台在今日（18日）中午12時10分發出紅色暴雨警告信號。教育局亦宣布下午校的學生今日下午停課。
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紅雨｜教育局宣布下午停課 家長要立即接回學生？一文睇清停課安排！
【12:15】社會福利署宣布，紅色暴雨警告信號已經生效，所有提供幼兒中心、鄰里支援幼兒照顧計劃及學前兒童或小學生課餘託管服務的單位、長者服務中心、日間學前康復服務單位及包括綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，在其正常辦公時間內會繼續開放。市民如有需要，可以聯絡有關中心及服務單位，安排子女或家人安全回家。
【12:10】教育局宣布下午校的學生今日下午停課，但學校須保持校舍開放，同時安排應變措施，照顧已返抵學校的學生。正在上課的學校應繼續上課，直至放學時間，並在安全情況下，方可讓學生返家。
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