涉趁兩青年醉倒時「執屍」性侵及拍片 地產經紀被控未經同意下肛交等5罪 還押9月訊

36歲男地產經紀涉嫌在今年5月至6月期間，疑趁兩名青年醉倒街頭之際「執屍」，在尖沙嘴賓館內與兩青年肛交及拍攝私密影片，地產經紀被捕時更涉持有非法藥物，被控未經同意下作出的肛交等5罪。案件今早在九龍城裁判法院首次提堂，被告暫毋須答辯，控方申請將案件押後至9月24日再訊，獲署理主任裁判官黃雅茵批准，被告申請保釋被拒，期間還押候訊。

男被告簡君言，被控兩項未經同意下作出的肛交、兩項非法拍攝或觀察私密部位，以及管有第I部毒藥共5罪。

控罪指被告分別於2026年5月10日及6月13日，在尖沙咀彌敦道美麗都大廈3樓某室「MiniSpace」時租酒店某房内與一名男子X及男子Y作出肛交，而在肛交時X及Y對此並不同意；另於上述兩日在同地拍攝X及Y的私密部位，而拍攝情況是若非通拍攝，該部位本來不是可讓人看到的，及被告為了性的不誠實地作出以上所描述的行為，及不理會自己以上的行為是否獲得X及Y同意；及於同年6月15日，在大埔交慈路3號翠屏花西D座17樓某室內並非按照藥劑業及毒藥條例條文的規定，管有毒藥表第I部所列毒藥。

案件編號：KCCC1691/2026

法庭記者：黃巧兒