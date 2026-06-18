啟德體育園攜手港協推亞運打氣裝置 全城許願為港隊集氣

為迎接2026年第二十屆亞運會，啟德體育園聯同港協暨奧委會轄下「奧夢成真」及「賽馬會樂動人生計劃」，於啟德展館推出以「齊撐中國香港運動員」為主題的打氣裝置。市民即日起至10月25日可到場參與，於許願球寫上祝福為港隊集氣，有關祝福將於亞運期間送往賽場，凝聚全城力量為運動員注入動力。

「TEAM HKG」打氣裝置亮相 逾900名師生及家長投球集氣

「齊撐中國香港運動員」打氣裝置以「TEAM HKG」為設計核心，結合鮮明繽紛的色彩與動感視覺元素，象徵本港市民對運動員的澎湃支持。

該打氣裝置已於啟德體藝館習藝坊舉行的「賽馬會樂動人生計劃 - 聯校障礙競技運動日 2026」中率先亮相。港協暨奧委會會長霍震霆、香港賽馬會慈善事務總經理（文化）劉可儀、啟德體育園行政總裁金民豪及啟德體育園總監（策略發展）鄧竟成等一眾嘉賓，聯同多名運動員，一同將許願球投入裝置為港隊集氣。活動吸引逾900名學生及家長參與，紛紛在許願球上寫下打氣字句，展現與運動員並肩同行的精神。

展出至10月25日 許願球將送往亞運賽場

這個滿載祝福的打氣裝置現於啟德展館繼續展出，讓市民近距離感受支持港隊的力量。展出期間，市民可參與打氣行動，透過許願球寫下心聲。這些累積的祝福將於亞運期間送到賽場，將港人的鼓舞與期盼，化為港隊運動員在訓練與比賽中堅定前行的動力。

項目詳情

展出日期︰即日起至2026年10月25日

展出地點︰啟德展館（啟德體育園—啟德主場館F閘旁）

開放時間︰周一至周日｜上午10時至下午8時

（於啟德主場館舉行活動期間，展館將實施特別營運安排及調整開放時間。）

體育園推動本地體育 凝聚各界正能量

啟德體育園行政總裁金民豪表示，啟德體育園作為本港體育發展的重要持份者之一，一直致力支持本地運動員。他指出，很高興能與「奧夢成真」攜手舉辦打氣活動，凝聚全城力量為出戰亞運的運動員打氣，同時推動社區體育發展並促進社會凝聚力，攜手為本港體育界未來注入更多正能量。