3個月大女嬰瘀傷骨折 父母認虐兒分別判監2星期及1年感化令 官勸諭做好父母崗位

一對年輕父母在2022年誕下女嬰後以錯誤的姿勢餵奶，導致3個月大的女嬰營養不良、身體多處瘀傷及左側肋骨骨折，在警誡下稱女嬰自己抓傷臉頰。二人早前承認兩項對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪，裁判官曾宗堯今早在九龍城裁判法院判刑時，質疑二人早前解釋女嬰骨折傷勢由布偶貓造成，在感化報告中則指睡床太擠迫引致，坦然「唔能夠完全相信」相關說法，惟接納感化報告建議判處女被告12個月感化令，但男被告因牽涉其他案件還柙，終判處2星期監禁。曾官判刑後勸諭「兩位要好好做人，小朋友第時條路就係由你地掌握」。

官勸兩被告做好父母親崗位

兩名被告依次為23歲家庭主婦C.P.W.及26歲公司經理Y.K.M.，被控2022年10月25日至2023年1月4日之間，兩度於黃大仙鳴鳳閣某單位虐待或忽略一名3個月大兒童X。

曾官判刑時勸諭，女被告「要大個㗎啦，依家做咗人阿媽，小朋友嘅未來好大機會掌握喺你手上，要好好做自己，做好阿媽嘅崗位同工作」，引述報告內容指「見到你有心處理問題」，且對男被告不離不棄，終接納感化官建議，判處女被告12個月感化令。

至於男被告，曾官認為其報告內容並非十分正面，惟慶幸「你依家都錫小朋友」。曾官批評男被告「鍾意走捷徑、急功近利、想好快得到金錢上嘅支援」，導致現在因牽涉其他案件而還柙，曾官直指其思維「唔work㗎」，勸諭男被告要重新思考人生方向，指「你要照顧小朋友，唔係剩係影響你一個人」，終判處男被告監禁2星期。

餵奶姿勢與掃風不當X十分瘦削

辯方求情時，引述兩名被告的感化報告評價二人對女嬰的照顧正面，均愛護自己的孩子，本案因二人不懂如何正確地照顧嬰兒才發生。曾官質疑，二人上次求情時指嬰兒骨折的傷勢由布偶貓造成，惟今次感化報告中對於造成傷勢的原因卻有新說法，表示因住所的床較擠迫引致嬰兒受傷，曾官坦然「唔能夠完全相信」相關說法。

案情指，當時19歲女被告C.P.W.與22歲男被告Y.K.M.於2022年10月誕下一名女嬰X，及後二人被安排參與明愛風信子行動，及由社工定期家訪跟進個案。同年12月，社工家訪時發現X十分瘦削，但X沒有出現吐奶異常的情況，故社工建議二人應更頻繁地餵奶，並教導二人為嬰兒餵奶的姿勢及掃風的動作。同月，社工發現女被告仍以錯誤的姿勢餵奶，亦沒有將奶粉完全融合才餵X，而X仍是十分瘦削，在詢問下社工得知二人開始為X戒夜奶，遂建議二人應更頻繁地餵奶。

初生三個月體重不增反減身有瘀傷骨折

在2023年1月4日，兩名被告理應與社工有會面預約，惟二人卻缺席會面，社工亦無法聯絡他們，故前往其住所了解。社工到達住所後，發現X左臉頰有瘀青，X仍是十分瘦削，遂聯同男被告將X送往伊利沙白醫院。醫療報告顯示，X的體重在3個月內由2.99公斤下降至2.96公斤，其左臉頰及右小腿多處瘀傷、臉部有輕微抓痕、右腳趾甲溝炎及左側肋骨骨折。兩被告分別於同月10日和13日被捕，他們於警誡下稱，X不時會抓臉，臉上傷痕可能是X自己抓傷，而且X每次飲奶後都會嘔吐。二人的住所內養有一隻貓及兔子。

案件編號：KCCC674/2025

法庭記者：黃巧兒