Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

端午節︱三日小長假 截至下午4時 約41.5萬港人出境、10.4萬內地客入境

社會
更新時間：18:35 2026-06-19 HKT
發佈時間：18:35 2026-06-19 HKT

今年端午節（6月19日）適逢星期五，本港迎來三天長周末假期。運輸署預計端午節假期前後，本港各陸路口岸的人流及車流將顯著增加。其中，6月21日（周日）下午至傍晚將迎來市民回港的高峰期，屆時口岸公共運輸服務的等候時間預計會較長。

入境處表示，截至今午4時，錄得逾68.8萬人次出入境，當中超過41.5萬港人出境，約10.4萬內地客入境；羅湖口岸最繁忙，共約13.1萬人次出入境。

出境方面，約有46.2萬人次離境，當中分別約41.5萬港人和3.2萬內地客。經羅湖口岸出境人次約9.6萬；其次為落馬洲支線口岸，約8.2萬人次；入境方面，約有22.5萬人次，內地客約有10.4萬。最多人經西九龍高鐵站入境，約3.8萬人次。

相關新聞：

端午節2026︱6大龍舟賽事各區上演 即睇觀賽攻略/最佳觀賞位置 附長假期跨境交通安排

端午節假首日北上人流絡繹不絕  市民報團蒙古遊人均花逾萬元   學生即日來回打邊爐、唱K

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
珍惜生命│荔景邨老翁吊頸昏迷 妻子遭床被蓋面死亡
00:57
荔景邨老翁吊頸昏迷 妻子遭床被蓋面死亡 重案組接手調查
突發
2小時前
港姐2026丨吳倬希退賽樂易玲話好嘥 親揭退選真相稱「山水有相逢」 23歲學霸任投行分析師
港姐2026丨吳倬希退賽樂易玲話好嘥 親揭退選真相稱「山水有相逢」 23歲學霸任投行分析師
影視圈
4小時前
青沙公路奪命車禍│35歲女死者為善導會社工 為人熱情開朗 善導會：最沉痛哀悼
突發
7小時前
樂悠咭2026優惠合集！19大長者必看折扣 惠康超市95折/KFC免費熱飲/自助餐$78起
樂悠咭2026優惠合集！19大長者必看折扣 惠康超市95折/KFC免費熱飲/自助餐$78起
生活百科
2026-06-18 10:52 HKT
李家鼎吐心聲想一家團聚？ 數「難忘父親節」提李泳漢溫馨細節 李泳豪疑感無奈表情曝光
李家鼎吐心聲想一家團聚？ 數「難忘父親節」提李泳漢溫馨細節 李泳豪疑感無奈表情曝光
影視圈
4小時前
翁美玲戀愛史揭秘  香港初戀男友激罕曝光成大肚腩叔叔  外籍男友Rob有情有義
翁美玲戀愛史揭秘  香港初戀男友激罕曝光成大肚腩叔叔  外籍男友Rob有情有義
影視圈
10小時前
Do姐鄭裕玲火滾！開咪斥同行無職業操守 點評最憎「一種主持腔調」：唔Sure就唔好講
Do姐鄭裕玲火滾！開咪斥同行無職業操守 點評最憎「一種主持腔調」：唔Sure就唔好講
影視圈
21小時前
蔡少芬老公張晉檻過鬼門關逾1年仍未復元？  攜妻女外遊面頰凹陷  身形消瘦被指有神無氣
蔡少芬老公張晉檻過鬼門關逾1年仍未復元？  攜妻女外遊面頰凹陷  身形消瘦被指有神無氣
影視圈
9小時前
灣仔京東MALL今日開幕！佘詩曼親臨撐場 市民大排長龍 3萬呎巨舖主打「土豪式」買電器 家電半價起+Apple手機全場9折
灣仔京東MALL開幕即排長龍！佘詩曼親臨撐場 3萬呎巨舖主打「土豪式」買電器 家電半價起+Apple手機全場9折
生活百科
2026-06-18 12:54 HKT
港鐵驚現時空旅人？ 旺角站月台拖鞋客擔挑運家當 網民揭開「穿越」奇景心酸背後｜Juicy叮
港鐵驚現時空旅人？ 旺角站月台拖鞋客擔挑運家當 網民揭開「穿越」奇景心酸背後｜Juicy叮
時事熱話
3小時前