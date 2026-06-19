端午節︱三日小長假 截至下午4時 約41.5萬港人出境、10.4萬內地客入境
更新時間：18:35 2026-06-19 HKT
發佈時間：18:35 2026-06-19 HKT
發佈時間：18:35 2026-06-19 HKT
今年端午節（6月19日）適逢星期五，本港迎來三天長周末假期。運輸署預計端午節假期前後，本港各陸路口岸的人流及車流將顯著增加。其中，6月21日（周日）下午至傍晚將迎來市民回港的高峰期，屆時口岸公共運輸服務的等候時間預計會較長。
入境處表示，截至今午4時，錄得逾68.8萬人次出入境，當中超過41.5萬港人出境，約10.4萬內地客入境；羅湖口岸最繁忙，共約13.1萬人次出入境。
出境方面，約有46.2萬人次離境，當中分別約41.5萬港人和3.2萬內地客。經羅湖口岸出境人次約9.6萬；其次為落馬洲支線口岸，約8.2萬人次；入境方面，約有22.5萬人次，內地客約有10.4萬。最多人經西九龍高鐵站入境，約3.8萬人次。
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