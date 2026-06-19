端午節︱三日小長假首日 約52.6萬港人出境 13.2萬內地客入境

今年端午節（6月19日）適逢星期五，本港迎來三天長周末假期。運輸署預計端午節假期前後，本港各陸路口岸的人流及車流將顯著增加。其中，6月21日（周日）下午至傍晚將迎來市民回港的高峰期，屆時口岸公共運輸服務的等候時間預計會較長。入境處表示，端午節（19日）錄得逾117.9萬人次出入境，當中超過52.6萬港人出境，約13.2萬內地客入境；羅湖口岸最繁忙，共約24.3萬人次出入境。

出境方面，約有66.3萬人次離境，當中分別約52.6萬港人和10.8萬內地客。經羅湖口岸出境人次約13.7萬；其次為落馬洲支線口岸，約11.6萬人次。

至於入境方面，約有51.6萬人次，內地客約有13.2萬。最多人經羅湖口岸入境，約10.5萬人次。

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