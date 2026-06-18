《中小學數字教育發展藍圖》出爐  課程發展議會：推動「人機協作」 學生要有批判能力

教育局昨日（17日）公布《中小學數字教育發展藍圖》，提出四大重點、十大策略，當中提到會訂定《中小學人工智能素養學習架構》、教師每3年須完成30小時以上的數字教育培訓等，考評局亦會考慮在小部分科目，試行文憑試（DSE）數字化。課程發展議會委員張澤松強調，制定藍圖的關鍵核心在於需要兼顧「前瞻性」與「落地」。

培養學生判斷資訊真偽能力

張澤松今（ 18日）在電台節目指出，在藍圖未公布前，本地中小學在推行電子學習和人工智能（AI）教育時，普遍呈現「碎片化」及缺乏統一標準的狀況，部分資源充足的學校發展迅速，但亦有學校尚未起步。他期望透過藍圖，引導全港學界邁向清晰的發展方向。

張澤松強調，藍圖核心理念是希望同學一邊學習之餘亦能即時運用，更重要是勿過份依賴電子學習或數字教育上，一定要反思及創作，讓學生「不要外判思維」，要推動的是「人機協作」，即人與機器之間互動，學生必須在課堂應用中掌握「眼見未為真」的懷疑精神，培養判斷資訊真偽的能力。

在教師培訓方面，藍圖規定教師須在每3年持續專業發展周期內，完成不少於30小時的數字教育培訓。張澤松坦言，僅靠目前的常規培訓「好明顯係唔夠嘅」。不過他補充，教育局已透過恆常網頁公告相關訊息，而新入職教師的培訓課程亦已加入數字教育內容。同時透過學習圈的模式推動教師之間的「有機增長（organic growth）」，相信透過同行交流持續提升能量與知識層面。大學方面，亦會全力支援整體香港的教育發展。

賴俊榮：提供清晰指引與框架 令業界有所適從

教育評議會執行委員、香港道教聯合會圓玄學院第三中學校長賴俊榮在同一節目上，對藍圖的公布表示十分支持。他認為，科技發展日新月異，政策定得太死板會不合時宜，而藍圖提出的四大重點，包括培育人才、加強教師培訓、優化機件配套、推動跨界別協作，切合未來絕對需要的方向。他形容目前中小學的數字教育發展進度呈現百花齊放的狀態，導致學校之間的步伐並不一致，學生也缺乏統一的基礎知識。

他強調，以往缺乏框架時，學校推動電子學習缺乏明確目標。如今由局方發表具體藍圖，提供清晰的指引與框架，能讓所有學校的步伐重歸一致，令學界有所適從，對推動整體教育數字化非常有幫助極大。

藍圖規定教師須在每3年持續專業發展周期內，完成不少於30小時的數字教育培訓。賴俊榮認為30小時為基本要求，建議局方將辦學團體舉辦的AI專業培訓納入時數計算。

賴俊榮補充，現在出生的小朋友都是「AI Native（網絡/AI 原住民）」，一出生就處於 AI 時代，所以需不停優化框架。不論學校教與不教，學生私底下都已經在使用 AI 輔助學習。因此，教師必須裝備自己，引導學生建立批判性思維。當面對 AI 生成的資訊時，引導學生抱持質疑態度，主動多查閱幾個網站或尋找相關資料對證，方能真正提升學生的數字素養。

