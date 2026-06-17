文創處率業界參與北京國際圖書博覽會 設立香港館 展現香港文化內涵和魅力

文化體育及旅遊局轄下文創產業發展處率領出版及印刷業界人士參與由今日（17日）至6月21日在北京國家會議中心舉行的第32屆北京國際圖書博覽會，並再度設立香港館，透過文學與城市的對話，展現香港文化的內涵和魅力。

今屆香港館展出600多項香港出版圖書、由香港印刷業生產的文創品，以及華語文學作家的珍貴手稿和物品，展現香港的文化傳承和創新。展館亦新設以「香港文學散步」為主題的虛擬實境展區等，描繪出一條獨特的「香港文學徑」，讓觀眾沉浸式體驗香港文學的魅力。

香港館內的香港繪本區。政府新聞處

參觀者體驗以「香港文學散步」為主題的新設虛擬實境展區。

圖博會是全國最大及世界第二大國際書展。香港館由文創處主辦、香港出版總會和香港印刷業商會共同承辦，支持機構包括香港特別行政區政府駐北京辦事處、創意創業會、香港專業人士（北京）協會和紫荊文化廣場。香港館透過主題展區、推薦區、香港繪本區、業務洽談區，協助香港出版及印刷業開拓商機，並推廣香港作為中外文化藝術交流中心。