Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

每日雜誌‧人物誌｜曾任民安隊參與八仙嶺山火搜救 「法戒」看見挑戰山野的因果

社會
更新時間：09:00 2026-06-18 HKT
發佈時間：09:00 2026-06-18 HKT

當發生行山失蹤事故，事主能否獲救往往一線之差。今年4月，有老翁於屯門行山失蹤，3日後在元朗大棠獲救。事件中，僧人「法戒」於大棠關帝廟外發現事主散落的「波鞋」成為關鍵，最終搜救人員於附近密林尋獲老翁。出家前，「法戒」是資深民安隊隊員，曾參與八仙嶺山火等搜救行動，亦經歷友人魂斷雪山的哀痛。佛教重「因果」，這位抱持「人間佛教」入世參與理念的方外之人指，若能於出行前認識預防、應變及善後等「前因」，可免釀成山野意外的「惡果」。 

法戒抱持「人間佛教」入世信念，認為修行應立足於現實。
法戒抱持「人間佛教」入世信念，認為修行應立足於現實。
出家前，法戒是資深民安隊成員，曾參與多次大型搜救行動。
出家前，法戒是資深民安隊成員，曾參與多次大型搜救行動。

法戒法師現年70歲，過去1個多月，他模擬老翁迷路路線，多次往返大棠及屯門，並沿途分析記錄，「希望走熟這一帶路徑，當再發生事故，可以出一分力。」

這天，法戒沿大棠山道直上楓香林，再走1公里往關帝廟。他稱，4月4日中午，曾於千島湖清景台附近遇到疑似失蹤老翁，「當時雨勢滂沱，彼此擦肩而過。」翌日早上，他經關帝廟往大欖涌水塘，於廟外10米山徑發現一隻深藍色「波鞋」。連日大雨「波鞋」卻未沾泥巴，加上橫放路中極不尋常，但最後他讓「波鞋」留在原位，繼續前行。

法戒指橫放路中的「波鞋」沒沾泥巴，極不尋常。
法戒指橫放路中的「波鞋」沒沾泥巴，極不尋常。
法戒指橫放路中的「波鞋」沒沾泥巴，極不尋常。
法戒指橫放路中的「波鞋」沒沾泥巴，極不尋常。

發現波鞋線索成搜索關鍵

當日下午他得悉有老翁報失，懷疑「波鞋」涉事，立刻報警。4月6日大清早，他到關帝廟附近找尋不果，幸搜救人員最後在關帝廟右方一處隱蔽密林尋獲失蹤老翁，當時老翁仍清醒，腳上僅穿一鞋。

位處山腰的關帝廟是個三岔口，可通往大棠、千島湖清景台及大欖涌三地，幅員廣闊。老翁被困的斜坡位於荒廢古道下極其隱蔽，平日人跡罕至。他合十說，「若非搜救人員鍥而不捨搜索，後果不堪設想。」

至今他仍想不通，「老翁若迷路心慌，何解不到關帝廟暫避，反而走進隱蔽密林？」事後，他發現關帝廟外赤兔馬銅像的馬鞍離奇移位，未知是否與失蹤事件有關，他笑說：「可能永遠是個謎！」

法戒事後發現赤兔馬銅像的馬鞍離奇移位（箭咀所指位置）。
法戒事後發現赤兔馬銅像的馬鞍離奇移位（箭咀所指位置）。

法戒法師曾駐守民安隊「特遣部隊緊急救援中隊」及擔任分隊指揮官，參與多次大型搜救。多年經驗令他堅信，事故中當事人的生與死往往只差一線。

他直言，不能輕視現場任何線索。早年他到郊野公園搜索失蹤男童，在一條小徑中發現一堆不屬動物的糞便。他稱，成人一般會到草叢「解手」，推斷便溺物屬男童遺下，着隊員於原地搜索，終尋回男童。

經歷友人魂斷雪山哀痛

1996年2月，八仙嶺山火中，他與團隊到場搜救失蹤者。翌日下午，有隊員發現仙姑峰附近馬騮崖對下20米下山腰有樹影晃動。他感到事有蹺蹊，與眾人前去查看，竟尋獲估計是前一日從直升機墮下的受傷男童，立刻急救及送院。

然而，並非每次搜救都能盡如人意，當中亦有搜救行動與事主失之交臂，令他扼腕惋惜。他指，早年有外籍飛機師到八仙嶺行山失蹤，同行友人估計他獨自登山，搜救人員便往山上搜索。數日後，搜救人員於山腰的臨時指揮站嗅到懷疑屍體發臭味，其後於附近草叢尋獲飛機師遺體，估計其失足墮山，可惜已無力回天。

平安尋回失蹤者是搜救人員心願，但即使推斷事主已不幸往生，他亦希望尋回遺體，助家屬釋懷。2007年有市民獨自到東涌行山後失蹤，8日後義務搜救人員在心經簡林附近的「倒碗崖」尋獲遺體。當天他及團隊亦自發到場搜索，並協助飛行服務隊吊運遺體，送別死者。

他對家屬的心結深有體會，提到10多年前，友人獨自到瑞士攀登雪山後失蹤。當地救援人員搜索2天後，以生還機會渺茫終止行動。友人的父母耿耿於懷，活在傷痛。他向兩老解釋友人已經罹難的事實，說服對方以友人的衣物舉殯，往後家屬亦漸走出陰霾。

籲出行前學習預防應變及善後

近年山野意外時常發生，有獨行者疑中暑暴斃、有遊客疑拍照時失足墮崖，亦有市民「即興」行山時遇險失蹤。雖是出家人，法戒對這些意外仍然關注。他指佛教着重「因果」，意外釀成人命傷亡的「惡果」顯而易見，亦令人懼怕，惟若能認識預防、應變及善後的「前因」，於出行前做好準備，可望免除意外。

前往關帝廟途中，他遇到數人獨自行山，有青年早上從石硤尾出發前去元朗，身上只帶一瓶飲用水，亦有婦女及長者和跑步人士擦身而過。當日天文台發出「酷熱天氣警告」，元朗區氣溫逾攝氏34度，他指盛暑炎夏若未能及時補充水分及電解質，極易中暑不支，若是獨自行山，更可能因未能求救而身陷險境。

法戒建議於漁護署涼亭設求救告示牌，列出求救電話及所在位置的經緯度坐標。
法戒建議於漁護署涼亭設求救告示牌，列出求救電話及所在位置的經緯度坐標。

低估風險是意外主因，事前規劃行程及應變方案雖是老生常談，但他仍希望有人聽取執行，便功德無量。未來可能有更多市民及旅客到訪郊野，他建議於漁護署涼亭或設施設求救告示牌或二維碼，前者列出求救電話及所在位置的經緯度坐標，後者供遊人掃瞄收集電子印章，一旦發生事故，當局可查閱系統，有助鎖定失蹤者最後出現的位置。

法戒2年前於泰國出家。
法戒2年前於泰國出家。
法戒去年到泰國修行。
法戒去年到泰國修行。

法戒於2年前在泰國出家，現時獨居大棠，在家修行。問及出家人不是應當四大皆空、六根清靜、不問世事，他解釋自己抱持「人間佛教」的入世信念，認為修行應立足現實。去年他曾到台灣花蓮參加雨災後的清理工作，亦盼以自身搜救知識推廣行山安全。早前他響應外國盛行的「和平之行」，立下今年內步行1000公里之約，祈願世界和平。

法戒去年到台灣花蓮參加雨災後的清理工作。
法戒去年到台灣花蓮參加雨災後的清理工作。
法戒立下今年內步行1000公里之約，祈願世界和平。
法戒立下今年內步行1000公里之約，祈願世界和平。

因父親與民安隊結緣 同駐一隊救災搶險

法戒法師的前半生，與民安隊結下不解之緣，背後隱含一段濃濃的父子情。早前他一身僧衣回到昔日的訓練營地，發現半世紀前由父親栽種的小樹苗已長成大樹，驚訝物換星移，時光飛逝。

法戒受父親（蹲下者）啟發，亦加入民安隊的義務工作。
法戒受父親（蹲下者）啟發，亦加入民安隊的義務工作。

法戒法師俗名黃國飛，1972年5月，未滿16歲的「黃國飛」加入民安隊，至2016年60歲前退役。他直言，加入民安隊深受父親啟發。黃父於大埔王肇枝中學當校工，工餘加入民安隊義務工作，他們一家亦居於該校。黃父經常帶他參觀民安隊周年大會操等不同活動，令他對民安隊工作漸感興趣，而1962年颱風「溫黛」襲港，更成了轉捩點。

感嘆父親栽種小苗已長成大樹

當時，大埔出現風暴潮，尚未填海的元州仔漁村淪為澤國，年僅6歲的他目睹父親落水救人，視其為偶像。其後受災漁民到該校暫住，他與漁民一起生活，「深感天災無情，立志從事救災搶險義務工作。」數年後，他瞞着父親加入民安隊，兩父子駐守同一小隊，黃父更是小隊隊長。

1973年，元州仔漁村的棚屋發生火警。當時他及父親沿鐵路跑到黃宜坳下方的棚屋救援，協助消防員拉喉射水，並疏散未受波及的棚屋居民，其間為傷者包紮敷治，父親則與消防員疏散其他居民。

此外，法戒擅長模擬受傷情況的特效化妝，以逼真著稱，於定期演習及訓練中大派用場。他亦出任訓練導師，並到內地交流。他稱昔日的「黃國飛」性子急、嗓門大、要求高，被學員稱為「魔鬼教練」，惟他以學員於搜救行動中屢獲嘉許為榮。

法戒法於民安隊服役時，曾到內地交流。
法戒法於民安隊服役時，曾到內地交流。

早前，他重回大欖涌的民安隊圓墩營地，看到1970年代父親於營地一處草地栽種的小樹苗，已長成參天大樹。如今他亦已出家，成為方外之人，深感物是人非，生命無常。

記者：關英傑

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
劉鑾雄學霸兒子罕現身  劉子鋒極靚仔高母呂麗君成個頭  讀星級學府學費令人咋舌
劉鑾雄學霸兒子罕現身  劉子鋒極靚仔高母呂麗君成個頭  讀星級學府學費令人咋舌
影視圈
18小時前
01:07
青沙公路奪命車禍│消防員上周救人弄傷腳 補渡蜜月返港與妻遇意外慘死 舅父：個天好似叫佢唔好去
突發
20小時前
拼多多買廁紙平香港逾倍？港人實測逐卷秤惹議 網民1點質疑：無得咁比
拼多多買廁紙平香港逾倍？港人實測逐卷秤惹議 網民1點質疑：無得咁比
生活百科
18小時前
黃百鳴入獄丨於影圈地位高 《家有囍事》創票房神話 周星馳開天價片酬 黃百鳴爆被逼答應
黃百鳴入獄丨於影圈地位高 《家有囍事》創票房神話 周星馳開天價片酬 黃百鳴爆被逼答應
影視圈
22小時前
東張西望丨澳門男西藏自駕遊誤觸高壓電 全身嚴重燒傷切左耳 家屬索償700萬陷拉鋸
東張西望丨澳門男西藏自駕遊誤觸高壓電 全身嚴重燒傷切左耳 家屬索償700萬陷拉鋸
影視圈
11小時前
端午長假期北上攻略！深圳官方預測7大口岸人流 羅湖/福田/深圳灣過關2時段是尖峰
端午長假期北上攻略！深圳官方預測7大口岸人流 羅湖/福田/深圳灣過關2時段是尖峰
旅遊
21小時前
《美國新聞與世界報道》發表最新一份「全球大學排名」，中文大學與澳洲墨爾本大學並列全球第28位，成為本港上榜院校之首。
大學排名｜美國新聞與世界報道排行榜 港5大學打入環球百強 中大列28最高 8資助大學排名躍升
教育新聞
22小時前
康文署筍工推介｜兼職球場助理時薪達$72 中五學歷即可申請 負責查飛/帶位/活動前後準備
康文署筍工推介｜兼職球場助理時薪達$72 中五學歷即可申請 負責查飛/帶位/活動前後準備
生活百科
16小時前
90後情侶4度抽籤終圓上車夢 508萬購西沙兩房 靠軟裝建安樂窩「買樓唔係越大越好」
90後情侶4度抽籤終圓上車夢 508萬購西沙兩房 靠軟裝建安樂窩「買樓唔係越大越好」
樓市動向
3小時前
世界盃2026｜C朗領葡萄牙首戰失分 剛果取隊史第一分。路透社
世界盃2026｜C朗領葡萄牙首戰失分 剛果民主共和國取隊史第一分
足球世界
6小時前