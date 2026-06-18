每日雜誌‧人物誌｜曾任民安隊參與八仙嶺山火搜救 「法戒」看見挑戰山野的因果

當發生行山失蹤事故，事主能否獲救往往一線之差。今年4月，有老翁於屯門行山失蹤，3日後在元朗大棠獲救。事件中，僧人「法戒」於大棠關帝廟外發現事主散落的「波鞋」成為關鍵，最終搜救人員於附近密林尋獲老翁。出家前，「法戒」是資深民安隊隊員，曾參與八仙嶺山火等搜救行動，亦經歷友人魂斷雪山的哀痛。佛教重「因果」，這位抱持「人間佛教」入世參與理念的方外之人指，若能於出行前認識預防、應變及善後等「前因」，可免釀成山野意外的「惡果」。

法戒抱持「人間佛教」入世信念，認為修行應立足於現實。

出家前，法戒是資深民安隊成員，曾參與多次大型搜救行動。

法戒法師現年70歲，過去1個多月，他模擬老翁迷路路線，多次往返大棠及屯門，並沿途分析記錄，「希望走熟這一帶路徑，當再發生事故，可以出一分力。」

這天，法戒沿大棠山道直上楓香林，再走1公里往關帝廟。他稱，4月4日中午，曾於千島湖清景台附近遇到疑似失蹤老翁，「當時雨勢滂沱，彼此擦肩而過。」翌日早上，他經關帝廟往大欖涌水塘，於廟外10米山徑發現一隻深藍色「波鞋」。連日大雨「波鞋」卻未沾泥巴，加上橫放路中極不尋常，但最後他讓「波鞋」留在原位，繼續前行。

法戒指橫放路中的「波鞋」沒沾泥巴，極不尋常。

法戒指橫放路中的「波鞋」沒沾泥巴，極不尋常。

發現波鞋線索成搜索關鍵

當日下午他得悉有老翁報失，懷疑「波鞋」涉事，立刻報警。4月6日大清早，他到關帝廟附近找尋不果，幸搜救人員最後在關帝廟右方一處隱蔽密林尋獲失蹤老翁，當時老翁仍清醒，腳上僅穿一鞋。

位處山腰的關帝廟是個三岔口，可通往大棠、千島湖清景台及大欖涌三地，幅員廣闊。老翁被困的斜坡位於荒廢古道下極其隱蔽，平日人跡罕至。他合十說，「若非搜救人員鍥而不捨搜索，後果不堪設想。」

至今他仍想不通，「老翁若迷路心慌，何解不到關帝廟暫避，反而走進隱蔽密林？」事後，他發現關帝廟外赤兔馬銅像的馬鞍離奇移位，未知是否與失蹤事件有關，他笑說：「可能永遠是個謎！」

法戒事後發現赤兔馬銅像的馬鞍離奇移位（箭咀所指位置）。

法戒法師曾駐守民安隊「特遣部隊緊急救援中隊」及擔任分隊指揮官，參與多次大型搜救。多年經驗令他堅信，事故中當事人的生與死往往只差一線。

他直言，不能輕視現場任何線索。早年他到郊野公園搜索失蹤男童，在一條小徑中發現一堆不屬動物的糞便。他稱，成人一般會到草叢「解手」，推斷便溺物屬男童遺下，着隊員於原地搜索，終尋回男童。

經歷友人魂斷雪山哀痛

1996年2月，八仙嶺山火中，他與團隊到場搜救失蹤者。翌日下午，有隊員發現仙姑峰附近馬騮崖對下20米下山腰有樹影晃動。他感到事有蹺蹊，與眾人前去查看，竟尋獲估計是前一日從直升機墮下的受傷男童，立刻急救及送院。

然而，並非每次搜救都能盡如人意，當中亦有搜救行動與事主失之交臂，令他扼腕惋惜。他指，早年有外籍飛機師到八仙嶺行山失蹤，同行友人估計他獨自登山，搜救人員便往山上搜索。數日後，搜救人員於山腰的臨時指揮站嗅到懷疑屍體發臭味，其後於附近草叢尋獲飛機師遺體，估計其失足墮山，可惜已無力回天。

平安尋回失蹤者是搜救人員心願，但即使推斷事主已不幸往生，他亦希望尋回遺體，助家屬釋懷。2007年有市民獨自到東涌行山後失蹤，8日後義務搜救人員在心經簡林附近的「倒碗崖」尋獲遺體。當天他及團隊亦自發到場搜索，並協助飛行服務隊吊運遺體，送別死者。

他對家屬的心結深有體會，提到10多年前，友人獨自到瑞士攀登雪山後失蹤。當地救援人員搜索2天後，以生還機會渺茫終止行動。友人的父母耿耿於懷，活在傷痛。他向兩老解釋友人已經罹難的事實，說服對方以友人的衣物舉殯，往後家屬亦漸走出陰霾。

籲出行前學習預防應變及善後

近年山野意外時常發生，有獨行者疑中暑暴斃、有遊客疑拍照時失足墮崖，亦有市民「即興」行山時遇險失蹤。雖是出家人，法戒對這些意外仍然關注。他指佛教着重「因果」，意外釀成人命傷亡的「惡果」顯而易見，亦令人懼怕，惟若能認識預防、應變及善後的「前因」，於出行前做好準備，可望免除意外。

前往關帝廟途中，他遇到數人獨自行山，有青年早上從石硤尾出發前去元朗，身上只帶一瓶飲用水，亦有婦女及長者和跑步人士擦身而過。當日天文台發出「酷熱天氣警告」，元朗區氣溫逾攝氏34度，他指盛暑炎夏若未能及時補充水分及電解質，極易中暑不支，若是獨自行山，更可能因未能求救而身陷險境。

法戒建議於漁護署涼亭設求救告示牌，列出求救電話及所在位置的經緯度坐標。

低估風險是意外主因，事前規劃行程及應變方案雖是老生常談，但他仍希望有人聽取執行，便功德無量。未來可能有更多市民及旅客到訪郊野，他建議於漁護署涼亭或設施設求救告示牌或二維碼，前者列出求救電話及所在位置的經緯度坐標，後者供遊人掃瞄收集電子印章，一旦發生事故，當局可查閱系統，有助鎖定失蹤者最後出現的位置。

法戒2年前於泰國出家。

法戒去年到泰國修行。

法戒於2年前在泰國出家，現時獨居大棠，在家修行。問及出家人不是應當四大皆空、六根清靜、不問世事，他解釋自己抱持「人間佛教」的入世信念，認為修行應立足現實。去年他曾到台灣花蓮參加雨災後的清理工作，亦盼以自身搜救知識推廣行山安全。早前他響應外國盛行的「和平之行」，立下今年內步行1000公里之約，祈願世界和平。

法戒去年到台灣花蓮參加雨災後的清理工作。

法戒立下今年內步行1000公里之約，祈願世界和平。

因父親與民安隊結緣 同駐一隊救災搶險

法戒法師的前半生，與民安隊結下不解之緣，背後隱含一段濃濃的父子情。早前他一身僧衣回到昔日的訓練營地，發現半世紀前由父親栽種的小樹苗已長成大樹，驚訝物換星移，時光飛逝。

法戒受父親（蹲下者）啟發，亦加入民安隊的義務工作。

法戒法師俗名黃國飛，1972年5月，未滿16歲的「黃國飛」加入民安隊，至2016年60歲前退役。他直言，加入民安隊深受父親啟發。黃父於大埔王肇枝中學當校工，工餘加入民安隊義務工作，他們一家亦居於該校。黃父經常帶他參觀民安隊周年大會操等不同活動，令他對民安隊工作漸感興趣，而1962年颱風「溫黛」襲港，更成了轉捩點。

感嘆父親栽種小苗已長成大樹

當時，大埔出現風暴潮，尚未填海的元州仔漁村淪為澤國，年僅6歲的他目睹父親落水救人，視其為偶像。其後受災漁民到該校暫住，他與漁民一起生活，「深感天災無情，立志從事救災搶險義務工作。」數年後，他瞞着父親加入民安隊，兩父子駐守同一小隊，黃父更是小隊隊長。

1973年，元州仔漁村的棚屋發生火警。當時他及父親沿鐵路跑到黃宜坳下方的棚屋救援，協助消防員拉喉射水，並疏散未受波及的棚屋居民，其間為傷者包紮敷治，父親則與消防員疏散其他居民。

此外，法戒擅長模擬受傷情況的特效化妝，以逼真著稱，於定期演習及訓練中大派用場。他亦出任訓練導師，並到內地交流。他稱昔日的「黃國飛」性子急、嗓門大、要求高，被學員稱為「魔鬼教練」，惟他以學員於搜救行動中屢獲嘉許為榮。

法戒法於民安隊服役時，曾到內地交流。

早前，他重回大欖涌的民安隊圓墩營地，看到1970年代父親於營地一處草地栽種的小樹苗，已長成參天大樹。如今他亦已出家，成為方外之人，深感物是人非，生命無常。

記者：關英傑